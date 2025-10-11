Menú

La lección de estilo de Sofía Palazuelo en el 'sí, quiero' de su hermano Fernando y Micaela Belmont

Sofía Palazuelo, junto a su marido e hijas, brilló con un vestido camel midi y pamela en la unión nupcial de su hermano Fernando.

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont ya convertidos en marido y mujer | Gtres

La iglesia de Santiago de Cáceres ha sido testigo del enlace de Fernando Palazuelo, hermano de Sofía, duquesa de Huéscar, y la actriz peruana Micaela Belmont.

boda-micaela-belmont-y-fernando-palazuelo.jpg
La novia acompañada de su hermano y padrino

La novia ha lucido un original vestido inspirado en los trenzados andinos, como guiño a su país, con flecos que cubrían toda la falda del vestido. La ha acompañado al altar su hermano, Rafael Belmont Álvarez-Calderón, ya que su padre, el empresario Rafael Belmont, falleció hace tiempo. Ha optado por un sencillo velo y como ramo, unas calas blancas.Por su parte, el novio, que ha lucido el tradicional chaqué, ha llegado a la iglesia acompañado de su madre, Sofía Barroso.

sofia-palazuelo-fernando-fitz-james.jpg
Sofía Palazuelo y su marido Fernando Fitz-James, duques de Huéscar

Sofía Palazuelo ha acudido junto a su marido, Fernando Fitz-James Stuart y de sus hijas, Rosario y Sofía, de cinco y dos años. Nuevamente ha sido una de las invitadas más elegantes con un vestido midi en color camel, con escote cruzado en pico, mangas amplias y lazo satinado azul marino en un lado de la cintura. Lo ha complementado con una pamela de tejido natural y bordes ligeramente deshilachados, y sandalias de tacón de tiras.

sofia-palazuelo-boda-fernando-palazuelo-micaela-belmont.jpg

Entre los invitados también se ha podido ver a Ágatha Ruiz de la Prada, que ha acudido acompañada de su hijo Tristán Ramírez, Piru Urquijo o Patricia Llosa Urquidi.

Más tarde, todos se han dirigido al Palacio de Godoy, un edificio renacentista del siglo XVI reconvertido en hotel de lujo, donde se ha celebrado el banquete.

