Julio Iglesias no quiere que lo vean en su actual estado físico

Julio Iglesias cumplió 82 años el pasado 23 de septiembre, sin que se sepa si lo celebró y si fue así, de qué manera y con quién, en una de sus dos residencias, o bien en Miami o más probable en la República Dominicana. El silencio desde que en 2019, cuando la pandemia, hubo de suspender su gira mundial, es la tónica en su vida. Desde entonces, sólo hemos sabido a través de terceros, que está de "p… madre". Lo cierto es, conociéndolo, que su obligado retiro, constituye un misterio en la vida de un personaje habituado a ser el centro de atención de la prensa rosa. Aquella fotografía que le tomaron sin su permiso apoyado en los brazos de dos enfermeras fue un testimonio implacable sobre su estado físico. Si ya venía padeciendo hacía años sus dolores fortísimos de espalda, la vejez no ha hecho otra cosa que contribuir a incrementarlos.

Parece ser que tenía previsto desplazarse a Orense en agosto último con el fin de conocer "in situ" la inmensa propiedad adquirida por valor de cuatro millones de euros. Viaje que no hizo, probablemente tras conocer los incendios que asolaron muchos lugares de Galicia. Estaba en contacto con Toncho Navas, jugador de baloncesto internacional del Real Madrid que ofició en los años 70 de secretario y asistente. Lo había contratado ahora para ocuparse de esa finca orensana. Toncho, un tipo bonachón, era un antiguo camarada de Julio cuando éste aún no había triunfado en la canción y en cambio él gozaba de prestigio como deportista. Cuando Navas se fue a trabajar a las órdenes de su amigo, hubo de consentir un sinfín de desprecios y veleidades del divo, según conocemos por quienes estaban al tanto de esas relaciones en Miami. Aunque sea cierta esa reconciliación, se pone en duda que el creador de "La vida sigue igual" se haya interesado en la compra de una finca en el interior de Galicis, lejos del mal.

Julio Iglesias es sin duda el cantante español de música ligera más internacional. Su patrimonio se estima en setecientos cincuenta millones de euros. Ocupa el puesto cincuenta y dos en la lista de los españoles más ricos, encabezada por el dueño de Inditex Amancio Ortega.

La personalidad de esta estrella de la canción es compleja. Quien fuera su condiscípulo y representante artístico, Alfredo Fraile (desgraciadamente fallecido a causa del Covid) lo retrató en su libro de memorias, pero de manera muy condescendiente. No obstante contó detalles íntimos, presentándolo como un ser inseguro, narcisista, obsesionado por el sexo, que por encima de sus lazos familiares establecía su constante pasión por el éxito, insatisfecho siempre a pesar de lo mucho conseguido gracias desde luego a su enorme tenacidad y a haber logrado ser cómplice de millones de admiradores con su estilo. Sin tener las facultades vocales de otros intérpretes (por ejemplo, Raphael) supo conquistar en docenas de países a públicos bien distintos. Y eso es un mérito que nadie puede arrebatarle.

Pero su carácter fue cambiando conforme iba siendo más popular. Unas recientes declaraciones de quien fue su jefe de prensa, el colombiano Ferrán Martínez (que debió tarifar con él después de varios años a su servicio) han puesto en la picota a Julio Iglesias, descubriendo según él, que lo que padeció tras el grave accidente de automóvil a comienzos de los años 60, fue en realidad "un tumor en la quinta vértebra". Fuera de ese juicio clínico, este periodista ha incidido en la forma de comportarse el cantante ante los medios, sin permitir que entraran en su camerino con teléfonos móviles. En realidad siempre ha tenido un rechazo a ser fotografiado sobre todo en un lado de su cara. Y no estando conforme con su físico, optó por una operación estética en una clínica de París. Una vez realizada se miró al espejo, gritando horrorizado que aquello había sido una chapuza. Ordenó inmediatamente al servicio de sus casas que le quitaran de su vista todos los espejos que hubiera. No podía soportar verse en ellos tras la fallida intervención quirúrgica.

Y así, desde entonces, su estancia en los hoteles le han debido ser insoportables al entrar en el cuarto de baño. Mucho le ha debido costar habituarse a esa faz que tanto le disgusta.

Julio y MIranda en 2020

Ha tenido la fortuna de encontrar a una mujer que nunca le ha proporcionado problemas, al ser muy discreta, dejándolo siempre a él para disfrutar de su fama, sin robarle siquiera un simple plano fotográfico. Miranda Rijnsburger era una modelo holandesa que tras iniciar su convivencia con Julio abandonó para siempre su profesión. Se ha dedicado por entero a él y a los hijos habidos en su matrimonio, hace de esto quince años, tras largo tiempo unidos, demorando el enlace. La boda fue de carácter religioso. Al fin y al cabo, cuando se divorció de Isabel Preysler, la pareja consiguió de la Rota, la nulidad de su estado civil.

Hace ya varios veranos que Julio Iglesias no pisa el lujoso chalé que le compró a Curro Romero en Mijas. Sin embargo, Miranda sí que viene disfrutándolo con sus retoños. ¿Por qué Julio Iglesias no les ha acompañado en estos últimos estíos, si no estaba de gira, quedándose en la República Dominicana? Le obsesiona que lo vean en su actual estado físico, no acepta el paso del tiempo que, en general, a todos nos afecta.

Los divos como Julio Iglesias suelen comportarse de manera individualista, sin dar explicaciones. Para justificar, si así podría decirse, su ausencia de los escenarios, hizo saber hace un año que estaba en contacto con una productora de televisión para realizar una serie biográfica. Empeño del que ignoramos si está realizándose o es un proyecto simplemente. Lo mismo que sus anunciadas memorias, que ignoramos si se puso a escribirlas o a dictarlas. Perezoso en cualquier caso.Todo en Julio Iglesias es desde hace seis años un muro infranqueable para las revistas del corazón. Con decir que ni siquiera ¡Hola!, su publicación más asidua, ha logrado romper su silencio, queda dicho todo.