Las anécdotas del 12-O: Sánchez huyendo de la recepción, los bostezos de Puente o la complicidad de Leonor y Sofía

El desfile y la recepción con motivo de la Fiesta Nacional de 2025 nos ha dejado anécdotas, imágenes y curiosidades dentro de un acto solemne y protocolario, pero en el que siempre hay momentos espontáneos, de complicidad y relajados.

Hacía cuatro años que los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía no coincidían el 12 de octubre, debido a la formación académica en Gales de ambas. En este regreso, la Infanta Sofía se ha mostrado espontánea, incluso a su llegada, no ha podido evitar reírse de forma nerviosa mientras miraba a ambos lados, por los abucheos a Pedro Sánchez.

Por su parte, la Princesa Leonor ha estado más tranquila que su hermana, más metida en su papel institucional de quien sabe a la perfección cómo actuar acorde al protocolo de un acto tan solemne.

La complicidad padre e hija, y entre las hermanas

Otra de las imágenes que han llamado la atención ha sido la complicidad entre el Rey y la Princesa de Asturias, que han charlado y comentado momentos del desfile como cuando, por ejemplo, Felipe VI le ha preguntado durante el desfile aéreo "¿Has visto algo?", a lo que la Princesa ha respondido "no" mientras sonreía a su padre.

Las hermanas han estado, como siempre, muy pendientes la una de la otra. Incluso en un momento, durante la recepción y mientras la Familia Real se retiraba para hacer un leve receso, la Princesa ha corregido a su hermana y le ha señalado cariñosamente donde tenía que colocarse, algo que la Infanta Sofía ha agradecido con una sonrisa y que la Princesa Leonor le ha devuelto cogiéndola por la cintura de forma cariñosa.

Sánchez pendiente de su móvil y Óscar Puente, bostezando

Además de los abucheos, ha llamado la atención la actitud ausente de Pedro Sánchez, que ha estado más pendiente de su móvil que del desfile, así como los constantes bostezos de Óscar Puente, no sabemos si por aburrimiento o por el sueño acumulado de quien ha sido padre hace poco.

Doña Letizia, siempre pendiente de sus hijas

Si durante el desfile la Reina departía cariñosamente con su hija menor, durante el besamanos Doña Letizia ha estado muy pendiente de la Princesa Leonor, charlando y riendo de forma espontánea y cariñosa.

La soledad de Pedro Sánchez y su huida antes de que acabara la recepción

Por cuarto año consecutivo, Pedro Sánchez ha acudido en solitario a la recepción. Si en 2022 Begoña Gómez justificó su ausencia en una repentina "gripe", ni en 2023 ni 2024 no apareció por el Palacio Real quizás debido a su horizonte judicial. En 2025 tampoco ha sido una excepción.

Asimismo, por primera vez, el presidente del Gobierno ha abandonado antes de tiempo la recepción y no ha estado presente en el tradicional primer corrillo con la prensa en el Palacio Real, algo que en Moncloa han justificado comentando que el presidente "tenía que irse a Egipto" para estar presente en la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, aunque su avión a El Cairo no sale hasta mañana lunes 13 de octubre a primera hora de la mañana…

Los detalles de los Reyes con sus invitados

El primer gesto de cariño de los Reyes con sus invitados, ha sido hacia Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padre de la Constitución y al que han saludado afectuosamente acercándose hacia él.

Y otra de las muestras de cariño ha sido hacia Álvaro Pombo, Premio Cervantes 2025, que ha acudido en silla de ruedas debido a su delicado estado de salud, y a quien también han saludado con afecto y compartiendo unas palabras.

También han aprovechado el momento para preguntar al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, sobre la DANA que está azotando el Mediterráneo en los últimos días.

Teresa Urquijo, criticada en X por un medio... ¡por hacer una reverencia a la Familia Real!

Teresa Urquijo, mujer del alcalde de Madrid ha sido criticada por un medio de comunicación a través de la red social X, el HuffPost, que ha señalado que "la esposa del alcalde de Madrid, hace un saludo muy peculiar a los Reyes de España". Los comentarios no se han hecho esperar y más cuando se les ha señalado que dicho saludo "muy peculiar" se llama protocolo.

Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, hace un saludo muy peculiar a los reyes de España. pic.twitter.com/sF0sitLPis — El HuffPost (@ElHuffPost) October 12, 2025

Las ausencias de ministros y presidentes autonómicos

No han acudido ni al desfile ni a la recepción las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, de viaje en Alemania y Jordania respectivamente. También han faltado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el titular de Derechos Sociales y Agencia 2030, Pablo Bustinduy, y el de Economía, Carlos Cuerpo. Asimismo, hasta seis presidentes autonómicos: el lehendakari vasco, Imanol Pradales, los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de La Rioja, Gonzalo Capellán, la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el de Murcia, Fernando López Miras, ya que estos tres últimos se encuentran pendientes de la evolución de la DANA Alice que afecta a sus comunidades.

¿Han repetido look algunas invitadas?

Otro de los clásicos de la recepción del 12-O suelen ser las invitadas que coinciden con sus estilismos, algo que no es complicado cuando hay más de 1000 invitados congregados. En esta ocasión han sido dos invitadas que han lucido el mismo modelo de la firma Panambi, concretamente el conjunto estampado Poete.