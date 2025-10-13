Carlo Costanzia aplaude a su hijo, Terelu lo apoya, y Mar Flores calla

En la alfombra roja del desfile de las Fuerzas Armadas y día de la Fiesta Nacional, hubo algunas invitadas elegantes, otras no tanto, y las anécdotas que siempre se pueden ver en los tradicionales "corrillos".

La reina Letizia estaba muy favorecida de verde, y se la vio más relajada que en otras ocasiones. También se vio muy cariñosos a los Reyes con Álvaro Pombo o con los alcaldes de los municipios afectados por la DANA.

Muy favorecida Isabel Díaz Ayuso, vestida de azul marino con un vestido de Vicky Martín Berrocal. Otras que también triunfaron fueron Manuela Villena, Pilar Alegría, Teresa Urquijo o Yolanda Díaz. En opinión de nuestras colaboradoras, la Infanta Sofía no estuvo muy acertada, ni en el modelo de Carolina Herrera, ni en el largo, ni la capa tan oscura, al igual que María Chivite, que tampoco acertó con un modelo noventero desfasado.

Carlo Costanzia júnior estuvo en "De Viernes" y tanto su padre como Terelu le aplauden. Carlo culpó a sus padres por exponer su vida, recalcó que no iba al programa para lavar trapos sucios de nadie aclarando que "nunca he presenciado ninguna actitud violenta de este tipo". "Podría preguntarle a mi padre, podría preguntarle a mi madre, pero no me interesa conocer la verdad. Estas son cosas de una pareja y un matrimonio, no de los hijos. Los hijos no deberían estar involucrados en estas cosas".

Está claro que Carlo no quiere mojarse y que todos están a favor del hijo, como por ejemplo Terelu, que respondió a la publicación de Carlo Jr. en redes sociales: "Qué bonito Carlo lo que has escrito !! Yo lo quiero mucho porque creo que es un gran desconocido para el público y me siento muy orgullosa que mis amigos lo quieran y protejan! Siento que a alguien le pueda molestar que nos llevemos bien y que seamos familia!!"

El que fuera representante de Belén Esteban, Toño Sanchís, se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid se enfrenta a una pena de tres años, seis meses y un día de cárcel que pide la Fiscalía por apropiación indebida de 388.000 euros que pertenecían a Belén Esteban, por unos hechos que tuvieron lugar entre 2009 y 2015. El Ministerio Público también ha exigido la devolución de todo el dinero que la 'princesa del pueblo' no ha recuperado hasta hoy en estos seis años.

Belén y Toño tenían un acuerdo por el que el representante manejaba el dinero que ingresaba Belén y se quedaba con el 20% aunque según la Fiscalía se quedó con más de lo que le correspondía. Según Toño acordaron el treinta.