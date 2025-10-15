Irene Rosales no se esconde: las revistas ponen cara a Guillermo, su nueva ilusión

Semana y Lecturas comparten la exclusiva de las fotos que ponen cara y cuerpo a Guillermo, el hombre con el que Irene Rosales ha iniciado una relación un mes y medio después de haber anunciado su separación de Kiko Rivera.

Si ha respetado o no algún "período de carencia" lo tendrá que decidir ella; nadie debe juzgar si es pronto o tarde. A saber desde cuándo estaba su matrimonio tocado de muerte. Lo que está claro es que tiene ganas de rehacer su vida pronto y la prueba es que no se piensa esconder. En sendos reportajes, las dos publicaciones muestran una veintena de fotos en las que vemos a la incipiente pareja paseando con las manos entrelazadas, abrazándose, besándose e incluso pernoctando juntos.

Hay tres cambios de ropa y un viaje a Madrid, por lo que el seguimiento de los paparazzi ha sido largo y efectivo. Y si se tiende a malpensar, que es lo propio en la Crónica Rosa, uno imagina que incluso han provocado que les hagan una guardia. Saben que les están fotografiando y de hecho hay un par de imágenes en las que los dos miran a la cámara.

De momento Paquirrín no ha reaccionado y ejerce un mutismo impropio de él. Dicen sus amigos que no le importa que le hayan sustituido. Quizá cambie de opinión cuando escuche a la periodista Lorena Vázquez, que asegura que Guillermo, que trabaja en el mundo de la instalación de césped artificial y que ya les hizo a Irene y a Kiko un trabajo en su casa en 2020, ha compatibilizado la relación con Irene con otras dos más.

Julián Contreras responde a Lourdes Montes y pone en su sitio a su hermano Fran Rivera

Julián Contreras concede una entrevista exclusiva a Lecturas en la que responde a su cuñada Lourdes Montes, que hace unos días le acusó en "Y Ahora Sonsoles" de haber querido aprovecharse de sus hermanos. Explicó que les pidió dinero y que ante su negativa se fue a la televisión para hablar de las penurias familiares.

Ahora Julián, al que sus hermanos ignoran, se despacha contra ella: "Lourdes habla por boca de Fran. Es mi hermano con un títere nuevo", explica. Sí reconoce el préstamo pero no el ensañamiento y amenaza con "levantar todas las alfombras".

"No sabía que el dinero (15.000 ó 18.000 euros) era tan determinante para esta gente que nos ha costado la relación". Se pregunta si como millonarios que son están "jugando a cazar mendigos" y deja fuera de la ecuación a Cayetano, "otro que vive aterrorizado por el qué dirán y que trabaja mejor la coartada".

"No voy a consentir que intenten vender una historia de amor de cuento y que lo único negativo que haya en sus vidas sea yo". Julianín incluso duda de que "Francisco haya encontrado la mujer a la que entregarle fidelidad eterna". "Lo que sé yo lo sabe todo el mundo" y si Lourdes no lo sabe "tiene más de un problema".

Para colmo, remata afirmando que "Fran se desentendió de mi madre. Llegó a convertirse en una persona para mi hermano, un lastre… se portó de puta pena con ella".

Francesca Thyssen se casa en Venecia con Borja y Blanca como invitados y sin rastro de Tita Cervera

Hola se ha hecho con la exclusiva de la boda veneciana de Francesca Thyssen, que se ha prolongado durante tres días en la ciudad de los canales y que ha tenido como invitados estrella a Blanca, Borja y dos de sus cinco hijos. Tita Cervera ni ha estado ni se la esperaba. La presencia de Borja Thyssen con su familia demuestra que, a diferencia de su madre, mantiene una buena relación con su hermanastra.

Francesca, que es coleccionista de arte como otros invitados tipo Elena Foster, ha contraído matrimonio con Markus Reymann, un alemán 18 años más joven que ella que trabaja como director de TBA21 Academy, la fundación creada por ella.

Durante tres días, los asistentes, entre los que han estado Grace Jones o Roger Taylor, batería del grupo Queen, han disfrutado de la ciudad italiana de gaitas, paseos en lancha y fiestas. Y hay que felicitar a la novia por la elección de sus diferentes diseños nupciales, todos ellos muy de novia de segundo (o tercer) reemplazo.

Cóctel de noticias

Leonor y Sofía, protagonistas del Día de la Fiesta Nacional. La princesa y la infanta aparecen en todas las revistas en su última aparición juntas en el desfile y posterior besamanos del Día de la Hispanidad.

Toñi Moreno, cinco años en barbecho. Diez Minutos recoge unas declaraciones suyas asegurando que lleva un lustro sin amor.

Todo lo contrario que Luis Miguel Rodríguez, el empresario de la chatarra que no quiere ser conocido como El Chatarrero. Diez Minutos le ha retratado acudiendo a los toros de la mano con una guapa morena. Un clásico.

Los premios Fashion, portada de Hola. La revista sigue empeñada en generar nuevos personajes y esta semana lleva a portada a tres conocidas (Sara Carbonero, Isabel Jiménez y Tamara Falcó) que posan en la última fiesta organizada por la publicación junto a las sobrinas de Lady Di y la modelo Rebecca Donaldson, pareja de Carlos Sainz Júnior.

La ahijada del rey Felipe VI, Victoria López Quesada, va a ser madre. Cuenta Hola en exclusiva que la hija de Cristina de Borbón dos Sicilias y nieta de la princesa Ana de Orleans está embarazada de su primer hijo.

Victoria Beckham estrena su documental con la notable ausencia de su hijo mayor. Hola recalca que Brooklyn, su primogénito, está enfrentado con toda la familia y no ha asistido a la presentación del metraje, que es más una serie sobre moda que un reality al uso.

Konstantin de Bulgaria y María García de la Rasilla se separan tras 31 años de matrimonio. Hola confirma el divorcio del primo del rey Felipe VI, avanzado en junio por Paloma Barrientos. Entonces María explicó que no había nada decidido aún.