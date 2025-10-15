Irene Rosales y su nuevo novio se conocieron hace cinco años: la fotografía que lo demuestra

Irene Rosales se convierte este miércoles en la gran protagonista de las portadas de la prensa rosa. La exmujer de Kiko Rivera ha sido fotografiada con su nueva pareja sentimental, un empresario llamado Guillermo, del que ya se hablaba días anteriores pero al que hoy hemos puesto cara. Un romance que llega poco más de un mes y medio después de que la sevillana y el hijo de Isabel Pantoja pusieran fin a una relación de once años, nueve de matrimonio y dos hijas en común.

Lo más curioso de la historia es cómo se conocieron: el primer contacto entre Irene y Guillermo tuvo lugar hace casi un lustro, ya que él se dedica a la instalación de césped artificial y fue contratado para trabajar en su residencia. De hecho, gracias a las redes sociales hemos descubierto una fotografía que da fe del momento donde se puede ver a la recién estrenada pareja juntos en la parcela de la casa que ella compartía con Kiko Rivera y sus hijas.

Ante los medios, la influencer sevillana ha manifestado su derecho a "volver a ilusionarse", al tiempo que ha pedido discreción y respeto para su novio, al que describe como una "persona anónima". A pesar de su deseo de privacidad, han trascendido más detalles sobre Guillermo: tiene 41 años, se define como emprendedor y se presenta en redes sociales como un apasionado de su trabajo, un oficio que, irónicamente, fue el nexo para conocer a Irene Rosales.

Hace cinco años, precisamente en diciembre de 2020, el empresario compartió en su perfil oficial de Instagram una fotografía del día que instaló el césped en la vivienda de Castilleja de la Cuesta, lugar de residencia del todavía matrimonio. En aquel momento, le dedicó un agradecimiento a Irene por haber confiado en su empresa, Verdergeen Césped. "Gracias a mi trabajo, cada día conoces a gente diferente", escribió en la publicación, en la que aparecían sentados, sonrientes, tras la finalización del trabajo.

Esta foto adquiere ahora un significado especial al marcar el inicio de su conocimiento. Aunque se desconoce si mantuvieron el contacto después de aquel servicio, lo cierto es que aquel encuentro de diciembre de 2020 fue el preludio de su actual relación.

Hoy, Irene Rosales y Guillermo protagonizan la actualidad del corazón, haciendo pública su historia de amor.