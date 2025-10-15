Paz Padilla: "El duelo hay que vivirlo en soledad, pero se sana en sociedad"

La actriz y presentadora de televisión Paz Padilla ha presentado hoy en la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico su nueva obra de teatro, 'El humor de mi vida, un monólogo cómico y autobiográfico escrito por Pablo Barrera con música en directo a cargo de Juan Fernández de Valderrama.

Durante su conversación con Federico Jiménez Losantos e Isabel González, la humorista ha reflexionado sobre la vida, la muerte y el duelo, temas que atraviesan la función y su propia experiencia personal. "Yo les pongo por delante mi historia de amor. Utilizando el humor, hago que la gente se ría muchísimo. Les ayudo a que sus pérdidas se les vayan olvidando y, cuando se dan cuenta, están analizando la vida", ha explicado.

Padilla ha hablado abiertamente del proceso de duelo tras la pérdida de su marido Antonio y de su hermano Luis, con quien mantenía un vínculo muy especial. "Hay una cosa que es el luto, que es social, y luego está el duelo, que lo llevas personalmente. El duelo hay que vivirlo en soledad, pero se sana en sociedad, con tu familia y tus amigos. Tú solo no puedes torear este toro tan gordo", ha afirmado con emoción.

La actriz ha subrayado la importancia de atravesar ese túnel del dolor para llegar a la compasión y al amor hacia los demás. "Hasta que no atraviesas ese túnel no sanas. Sanas en la compasión, en el no juzgar y en intentar ayudar a otro", ha asegurado.

La boda de su hija Anna

Paz Padilla atraviesa ahora uno de los mejores momentos de su vida. Su única hija, Anna, su ojito derecho, se ha comprometido con su novio, Mario Cristóbal. "Ana es buenísima persona. Yo, cuando me lo dijo, me quedé en shock; no me lo esperaba. Me dijo: 'Mamá, vamos a grabar un TikTok', ha contado la humorista.

"La vida es sufrir lo menos posible"

Padilla ha explicado que su visión de la vida ha cambiado tras estas duras experiencias. "Durante muchos años he vivido pensando que la vida es maravillosa. Ahora he comprendido que la vida es sufrir lo menos posible y que el sufrimiento depende de ti, del discurso que te dices sobre lo que te está sucediendo", ha reflexionado.

Sobre la reacción de sus compañeros de Sálvame cuando llegó la pérdida de su marido, la presentadora ha expresado que "ellos no sabían lo que yo estaba pasando por ese momento". Por ello, según la humorista no puede "juzgarles"."Algunos sí lo sabían, imagino que eso corre como la pólvora, pero no puedo juzgar algo que no sé", ha sentenciado.

"Cuando se pone por delante la compasión y el amor, todo es más fácil"

La presentadora ha insistido en que el aprendizaje más grande que ha obtenido de la pérdida es aprender a vivir desde la compasión y el amor. "Cuando dejas de decir 'yo, yo, yo' y entiendes que el que estaba atravesando por esa situación era el otro, todo es más fácil. Cuando se pone por delante la compasión y el amor, todo es más fácil", ha explicado.

También ha recordado las conversaciones con su hermano Luis, fallecido hace poco más de un año: "Yo sé que mi hermano Luis quería que yo estuviera bien. Yo siempre le he dicho a mi hija que el día que me vaya no llore, que yo he vivido muy bien, momentos felices, maravillosos."

"El duelo se sana ayudando a otros"

Padilla también ha contado cómo ayudar a los demás le ha servido para sanar sus propias heridas. "Cuando estás pasándolo mal, ayudar a otro que lo está pasando peor te sana. Fallece mi hermano y, a la semana siguiente, unos amigos míos de Valencia lo pierden todo. Yo estaba con el alma rota, pero decidí que allí me necesitaban. Todos tenemos un don, y hay que ponerlo al servicio de los demás. No es solo hacerlo bien, sino hacer el bien", ha relatado emocionada.

Asimismo, ha denunciado toda la situación que se vivió el año pasado en la DANA: "No se hizo ni un campamento ni un hospital. Repartíamos pastillas sin saber lo que eran. Que estemos en esta época, en España, sin luz, sin medicinas para la gente que las necesita, con personas intubadas y sin electricidad...".

"El humor de mi vida", una montaña rusa de emociones

La actriz ha definido su obra como una montaña rusa emocional: "La gente sube en cuestión de segundos. No es otra cosa que la vida. Cuando se acaba la obra, la gente se ha hartado de reír y de llorar."

