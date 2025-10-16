Pelayo Díaz: "Anabel Pantoja sabe hacer muy bien televisión"

Pelayo Díaz fue uno de los muchos invitados que asistieron a celebrar el 60º aniversario de la firma francesa de joyería Dinh Van que se celebró en la Residencia de Francia en Madrid. Un acto en el que la embajadora Kareen Rispol y la dueña de la firma Candice Laporte, fueron las encargadas de la presentación.

Pelayo Díaz me comentó está atravesando un periodo profesional del que está muy satisfecho. "Este Otoño me he tomado todo con mucha energía positiva, más tranquilo, que no sea todo a lo grande, de no preocuparme tanto por las cosas, porque luego las que más nos importan nunca pasan. He decidido no preocuparme hasta que no estén pasando. Ahora, en esta etapa de televisión, la estoy disfrutando mucho. Con Joaquín Prat estoy aprendiendo un montón, es como hacer un máster. También disfruto mucho como miembro del jurado del programa "Bailando con las estrellas". Te puedo decir que Anabel Pantoja lo está haciendo muy bien. Sin ser de las que no está recibiendo mayor puntuación, es de las que más empeño pone cada semana, por su gran entrega. Tiene gracia, mueve la mano de una manera peculiar, de repente te suelta un chascarrillo, es una persona que sabe hacer televisión y no hay que olvidar que es un programa de entretenimiento, y ella transmite, te ríes mucho con ella, y sobre todo se lo toma en serio, y eso es muy importante". Así la definió.

Al preguntarle por Irene Rosales, me comentó que la canción que bailó, tenía su mensaje. "Escogió "Soy Yo" de Marta Sánchez y era totalmente una indirecta, como para expresar, quiero renacer y seguir aquí, y tiene todo el derecho, porque es muy joven y mona, y no nos tienen que marcar las relaciones pasadas. De todas formas, no he tenido relación con ella, tan solo ha ido un día" matizó.

Pelayo no puede estar más feliz a nivel personal, viviendo su etapa de comprometido con su pareja Gal Marom. La pareja anunció su compromiso el pasado agosto. "Voy mucho a París, donde vive Gal y todavía no tenemos fecha de boda, ni el lugar escogido donde celebraremos nuestro enlace".