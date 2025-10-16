Este miércoles Barcelona se vestía de gala para acoger la gala de el Premio Planeta 2025, y aunque su nombre no se encontrara entre los favoritos, al estar escrita bajo el pseudónimo de Elvira Sastre, Juan del Val y su novela "Vera, una historia de amor", se alzaron con el gran premio, valorado en un millón de euros, el galardón mejor dotado económicamente de la literatura española.
Tras pronunciarse el ganador del premio, un Juan del Val emocionadísimo subía al escenario a recoger el galardón pronunciando un discurso que ha conmovido a todos los presentes, sobre todo a su mujer Nuria Roca, a la que no ha dudado en dar todo el protagonismo del momento con una preciosa declaración de amor que enseguida se hacía viral en las redes sociales.
"Esto es tan asombroso, es una cosa tan fantástica, que parece que solo le puede pasar a los demás. Y mi vida es un poco eso" ha comenzado reconociendo que la vida "está llena de momentos maravillosos que siempre parecían estar destinados a cualquier otro que no fuera yo".
"Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estaba completamente destinada al fracaso. Expulsado del sistema, fueron años en los que todo era polvo, era hormigón, eran obras, era tierra" ha comentado, intentando hacer un balance de su vida desde los inicios hasta este gran premio, revelando que verse ahora aquí "es la mejor manera de comprender lo mejor que tiene la vida y es que nunca se sabe".
Por supuesto, ha querido rendir un pequeño homenaje a todas aquellas personas que han hecho que estuviera recogiendo este galardón, y con las que ha aprendido que "pase lo que pase, siempre hay esperanza": "Si estoy aquí esta noche, evidentemente es imposible llegar solo. Gracias a todos: A Juan, a Pau y a Olivia, mis hijos, porque sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana. A mis padres, esto a lo mejor me cuesta un poco más, tengamos la edad que tengamos, yo creo que somos siempre un niño que queremos que nuestros padres estén orgullosos de nosotros. Yo espero que esta noche estéis un poquito más orgullosos de mí con los años que os he dado yo. Gracias papá por tu sentido del humor y tu ironía, que siempre la tengo dentro, y gracias mamá por enseñarme que pase lo que pase, siempre hay esperanza" ha expresado cada vez más emocionado antes de dedicar especialmente su galardón a la mujer de su vida, Nuria Roca.
"Pero este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Te amo, eres mi vida, te quiero" ha concluido emocionando no solo a su mujer, presente entre el público, sino al resto del auditorio que no han dudado en darle un caluroso aplauso.
"La vida nunca se sabe"
Nuria por su parte, esta mañana también ha querido rendir un pequeño homenaje a Juan a través de redes sociales, donde ha reconocido el gran trabajo que ha hecho durante estos meses escribiendo la novela, "tú no eras consciente pero mientras ibas construyendo a Vera, y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera...", comenzaba escribiendo en el post donde ha subido varias fotos de él escribiendo en su ordenador en distintos lugares.
"Mientras creabas su universo observaba como te emocionabas, como dudabas, como disfrutabas, como sufrías y como aporreabas el teclado" continuaba " como el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje, en cada relación, como eres capaz de crear un universo tan único...tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas juan...gracias!...Ufff, enhorabuena!" terminaba explicando, recibiendo cientos de comentarios dando la enhorabuena al ya Premio Planeta 2025.
"Amor verdadero, amor interesado, que muchas veces es el mismo amor"
'Vera, una historia de amor', narra la historia de una mujer de 45 años de la alta sociedad sevillana llamada Vera que lleva años casada con un marqués. Sin embargo, un día conoce a un chico más joven que ella, con orígenes completamente alejados de los suyos, del que se enamora perdidamente y por el que decide romper con su matrimonio y con los convencionalismos sociales.
En el discurso también ha hecho un pequeño alegato al amor, comparándolo con el amor del libro, un amor "verdadero" y "sin miedos": "Vera también va de eso, de lo inesperado, una historia de amor en todas las direcciones. Amor verdadero, amor interesado, que muchas veces es el mismo amor. Es una mujer que emprende un camino y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse. Y yo creo que en eso también tiene que ver con la vida eterna, el perder el miedo a equivocarnos. Está ambientada en Sevilla, una alta sociedad de Sevilla que a veces oprime, en los barrios de Madrid que conozco bien. Un marqués. Un chico de barrio, una herida que no se puede curar, hay deseo y hay unas inmensas ganas de vivir".
"Pero como digo nunca soy capaz de resumir una novela con precisión, yo prefiero que me lea la gente y cuanta más gente mejor" ha afirmado, reivindicando que "la literatura debería ser siempre un acontecimiento popular. Se escribe para la gente. No para una supuesta que élite intelectual. Y considerar que el comercial y la calidad son conceptos opuestos. Comercial y la calidad son las bases de este premio. Pues considerar cosas distintas, y siempre distintas, es faltarle el respeto a la gente. Todos deberíamos escribir para la gente" ha remarcado en su discurso, desatando los aplausos de los asistentes.