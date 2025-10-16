Marta Lozano revela que su segundo bebé será una niña y desvela su nombre

La influencer Marta Lozano ha compartido con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su embarazo, la revelación del sexo de su segundo hijo. A través de un tierno vídeo publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido ha mostrado cómo ha vivido en familia, junto a su marido, Lorenzo Remohi, y su hijo mayor una escena llena de emoción y ternura.

En las imágenes, grabadas inicialmente en blanco y negro, la pareja aparece con los ojos tapados mientras su pequeño sostiene un globo que contiene la gran sorpresa. Al destaparse, el globo de color rosa confirma la noticia: ¡la familia está esperando una niña!

El instante se vuelve aún más conmovedor cuando Marta y Lorenzo miran con emoción a su hijo y corren a abrazarlo. Marta, visiblemente emocionada, abre la boca con sorpresa y alegría al descubrir la noticia y cumplir su sueño de hacer "cosas de marujitas".

"Qué ilusión más grande. Estamos deseando conocerte, Martina", ha escrito la influencer junto al vídeo, revelando así el nombre elegido para la futura integrante de la familia.

Con este gesto, Marta Lozano y su familia han compartido una vez más su felicidad con sus seguidores, celebrando la llegada de la pequeña Martina.