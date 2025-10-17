Pilar Rubio: "Mi marido Sergio Ramos es el Da Vinci del siglo XXI"

Pilar Rubio celebró el 50 aniversario de la firma de lencería Selmark, con la que colabora desde hace años. La comunicadora desfiló con su propio diseño y contó ante los medios lo bien que se encuentra, y habló de sus proyectos profesionales, mientras que su marido Sergio Ramos está en México, "en su nueva etapa futbolística".

"No tengo ningún problema en desfilar en lencería porque esta marca da tranquilidad, porque todo está como debe ser, en su sitio, bien hecho, para realzar la belleza de la mujer. Un desfile tan icónico como este no se vive todos los días. Tenemos una magnífica relación y eso se refleja en los buenos resultados, tanto a nivel nacional como internacional. Cuando me preguntan de dónde saco tiempo para todo lo que hago con cuatro niños y marido, siempre digo lo mismo. Todos tenemos que sacarlo, no hay otro remedio; mientras haya salud, se puede, además ahora mis hijos ya no son tan pequeños, y es más fácil. Voy a cumplir 47 años, y no noto unos estragos importantes, pero de lo que me doy cuenta es que cada vez hay que aprovechar más el tiempo. Me gusta cuidarme, practico yoga con los niños, que se lo pasan súper bien, ponemos unos vídeos para que se relajen y después a la cama." Así lo contó.

De su etapa mexicana, comentó que está muy bien, que no es la primera vez que tiene que estar desplazándose a otro país, y que ha vuelto directamente a Maravilloso. "La comida mexicana me gusta mucho, no tengo ningún problema, además como decía antes, lo importante es la salud, pues te permite hacer lo que quieres, y yo tengo esa suerte. Empezamos de nuevo el programa de 'Make Up Stars', y el poder elegir trabajos que te ilusionen y te hagan estar viva, y notar el cariño de la gente es maravilloso". Confesó.

A lo largo de la conversación que mantuvimos, cuando salió el tema de la afición de su marido Sergio Ramos a la música, reconoció que su fan número uno es ella. "Una de las cosas que más me gustó cuando le conocí es la parte tan sensible y creativa que tiene, y lo hace con tanta pasión y tanto amor, que me merece todo mi respeto. Es muy perfeccionista, para mí es como el Da Vinci del siglo XXI, porque igual pinta, que canta, que escribe, y a veces una carta de amor súper bonita, es muy detallista, y las tengo todas guardadas. Tengo que decir que estoy en una etapa que hago lo que me gusta y lo disfruto mucho. Cada uno de mis hijos tiene su vena creativa, uno con el fútbol, otro toca el piano, y a otro le puede dar por pintar las paredes. De mayores, que hagan lo que les guste, y que se sientan felices".