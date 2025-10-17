Giro en el caso Isak Andic: de la mala relación familiar a las contradicciones en la versión de Jonathan

Gabriel Rufián y Ester Expósito se han convertido en protagonistas de la actualidad, ya que han sido "pillados" bailando juntos en la sala 'El Templo' en la zona de Moncloa. Aunque muchos creyeron que se trataba de IA, ha sido un tuitero quien ha sacado a la luz las imágenes de la pareja bailando al son de la canción "El Malo" del grupo Aventura. No sabemos si la noche "les confundió" o no.

Según LOC de El Mundo, horas antes el independentista y la protagonista de "Élite" se habían conocido en ese local, y lo pasaron tan bien que decidieron continuar la velada a ritmo de bachata.

Ayer por la tarde conocimos que están investigando a Jonathan Andic, primogénito de Isak Andic, por la muerte del empresario textil que acaeció el 14 de diciembre de 2023 a los 71 años, tras sufrir una fatal caída mientras realizaba una ruta de senderismo. Jonathan era la única persona que se encontraba con su padre en el momento de su muerte. Su teléfono móvil estaría siendo investigado ante las diferentes contradicciones en las que presuntamente habría incurrido en sus dos declaraciones ante las autoridades.

En un primer momento, la investigación concluyó que Andic murió al caer por un barranco de unos 150 metros mientras caminaba por detrás de su hijo en una zona de senderismo, aunque es ahí donde habría incongruencias. El caso se reabrió el pasado mes de marzo y volvió a cerrarse en pocas semanas.

Asimismo, nuestros colaboradores han señalado que la relación padre e hijo no era buena ya que cuando Jonathan iba a contraer matrimonio con la influencer catalana Paula Nata, el padre obligó a firmar un acuerdo prenupcial para blindar los bienes de su hijo. Asimismo, Jonathan tampoco se llevaba bien con la novia de su padre.

La familia, por su parte, ha emitido un comunicado en el que muestra su apoyo a Jonathan: "La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic".