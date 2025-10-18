Preocupantes revelaciones sobre el novio de Irene Rosales: "Había dos mujeres más en su vida"

Irene Rosales está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tras anunciar su divorcio de Kiko Rivera. La influencer ha encontrado de nuevo la ilusión en el amor de la mano de Guillermo, con el que ha protagonizado dos portadas de revista esta semana, y gracias a él hemos visto sonreír de nuevo a la influencer sevillana.

Este viernes, la exnuera de Isabel Pantoja y el empresario se dejaron ver para sorpresa de todos ante las cámaras en un parque de Castilleja de la Cuesta. Primero llegó Irene y después él, se sentaron en una terraza del kiosco y pasaron la tarde juntos, compartiendo confidencias y alimentando ese amor.

Sin embargo, lo que empezó siendo una cita de dos terminó siendo una reunión de amigos. Demostrando que su historia avanza a pasos agigantados, Irene y Guillermo estuvieron acompañados por sus amigos, con los que disfrutaron junto con sus respectivos hijos.

Miradas cómplices y muchas sonrisas, los dos tortolitos estuvieron acompañados, pero lo cierto es que no se quitaron el ojo de encima en toda la tarde. Rodeados de amigos, pero siempre uno al lado del otro. Tras terminar la cita en el parque, los dos se fueron por separado.

Guillermo atendió a los medios de comunicación por primera vez. Con templanza, el empresario no desveló ningún detalle de su relación con Irene, pero sí que quiso dejar claro que a pesar del revuelo mediático podrá hacer frente a "todo" lo que se hable sobre él. Una declaración de amor que se produce en la semana en la que se ha conocido su noviazgo.

Surgen dudas sobre Guillermo

Según hemos conocido en los últimos días, él es un hombre separado recientemente y padre de un adolescente. Se dedica al sector de la jardinería y el césped artificial, un producto que le llevó a conocer a Irene en 2020, tal y como contamos en este medio.

La periodista Lorena Vázquez ha podido hablar con el entorno de Guillermo, que le confirman que había dos mujeres más en su vida cuando comenzó a quedar con Irene Rosales. "Hay dos mujeres que se han enterado de que estaban siendo simultaneadas por Guillermo", desveló en Y ahora Sonsoles, "una se llama Marta y otra Vanessa".

Según contó Lorena Vázquez, Guillermo no se habría divorciado en el momento en el que comenzó relaciones sentimentales con estas dos mujeres. "Ahora está solo con Irene, pero cuando se estaban conociendo, había dos mujeres más en la vida de Guillermo", aclara la periodista.