Las primeras imágenes del vestido de novia de Stella del Carmen Banderas

La boda de la única hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha despertado un gran interés mediático. Una boda íntima que se ha celebrado en Abadía Retuerta, en Sardón de Duero, Valladolid, y que ha tenido lugar entre grandes medidas de seguridad.

A pesar de las medidas, la revista 'People' ha publicado la primera imagen de Stella del Carmen vestida de novia y caminando de la mano junto a su ya marido, Alex Gruszynski entre los viñedos del hotel.

Aunque la imagen es ligeramente borrosa, se puede ver que el diseño elegido por Stella del Carmen para dar el 'sí, quiero' es un vestido bohemio de corte sirena, entallado, con encaje floral bordado, escote corazón, hombros al descubierto y grandes mangas, que recuerda a una novia medieval. Además, ha optado por llevar el pelo suelto. Por su parte, el novio luce impecable esmóquin negro.

A pesar de que estaban prohibidos los teléfonos móviles, e incluso se han tenido que firmar contratos de confidencialidad, hemos podido ver algunas stories en Instagram realizadas por parte de algunos invitados que nos han permitido tener algunos detalles del enlace.

Tal y como confirma la revista ¡Hola! la novia llegó al altar acompañada de su padre Antonio Banderas. Ambos caminaron mientras sonaba una canción compuesta por el propio tío abuelo de la novia y que nunca se había escuchado antes. Para sellar su amor, eligieron una canción de Los Beatles, 'Here, There and Everywhere' con frases tan significativas como "para llevar una vida mejor, necesito que mi amor esté aquí" o "y si ella está a mi lado, sé que nunca debo preocuparme".

Asimismo, la música fue una de las grandes protagonistas ya que durante la ceremonia tocaron los guitarristas del Teatro del Soho de Málaga.