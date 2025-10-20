Antonio Banderas abre su álbum más personal tras la boda de su hija Stella: "Un reencuentro familiar emocionante"

Antonio Banderas ha roto su silencio tras la celebración de la boda de su hija Stella del Carmen, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith. El actor malagueño ha compartido las primeras imágenes tras el enlace y sus primeras palabras públicas a través de un emotivo post en la red social X, donde ha querido expresar la profunda emoción vivida durante el enlace.

"La boda de mi hija Stella se ha convertido en un reencuentro familiar entrañable, emocionante, divertido y lleno de alegría", ha expresado Antonio Banderas, tras el enlace. Y no es para menos: la celebración logró reunir a toda la familia, incluidos los propios padres de la novia, que, pese a su separación, mantienen una relación cordial y colaboraron estrechamente en cada detalle del evento.

Entre los asistentes también destacó la presencia de la abuela materna, la legendaria actriz Tippi Hedren, y de la hermana de la novia, Dakota Johnson, quienes compartieron momentos de gran complicidad con Stella y el resto de los familiares. A ellos se sumaron amigos de la infancia de la pareja, testigos de una historia de amor que se ha forjado a lo largo de los años y que culminó con un emotivo "sí, quiero".

Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible.

___________ The wedding of my daughter Stella has turned into a heartfelt family reunion,… pic.twitter.com/8OKNZ3PJHw — Antonio Banderas (@antoniobanderas) October 20, 2025

"Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible", agradece el actor tras el enlace.

El mensaje, acompañado de un video con un álbum de fotos entrañables de padre e hija, desde la infancia de Stella hasta el día de su boda. Unas imágenes que muestran la complicidad entre los dos que ha conmovido a sus seguidores, que no han tardado en llenar la publicación de felicitaciones y mensajes de cariño.

El enlace, celebrado en la Abadía Retuerta de Sardón de Duero, en Valladolid, reunió a más de un centenar de invitados y se ha convertido en el acontecimiento social del año en la provincia. Antonio Banderas ejerció de flamante padrino, acompañando a su única hija en uno de los días más especiales de su vida.

El actor también ha querido destacar el vínculo con su nuevo yerno, Alex Gruszynski, de quien dijo que "es de la familia de toda la vida", recordando que la pareja se conoce desde la infancia.

La boda de Stella ha supuesto un reencuentro familiar lleno de emoción, en el que Banderas se ha mostrado feliz y orgulloso, compartiendo con sus seguidores un pedacito de ese día inolvidable.