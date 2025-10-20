Josema Yuste pierde trabajos por sus ideas: "Si no comulgas con este sanchismo, parece que te estigmatizan"

Josema Yuste, uno de los actores y humoristas más destacados de la industria del entretenimiento, desveló que sus opiniones políticas le han llevado a perder papeles en el cine español. Según relató en Telemadrid, el hecho de no comulgar con la ideología del partido en el Gobierno le ha traído problemas con varios productores.

"Hay un tufillo en el ambiente más que evidente que, si no comulgas con este sanchismo, más que socialismo, pues parece que te estigmatizan y corre peligro tu libertad de expresión, incluso a veces tu propio trabajo. Esto es la sensación que yo tengo, y lo digo con toda la honestidad", confesó en El Análisis: Diario de la noche.

En este sentido, el presentador le preguntó si cree que tiene menos opciones para actuar que actores como Javier Bardem, de una marcada ideología de izquierdas. "Yo hace más de 20 años que me dedico al teatro porque yo me gestiono mi trabajo y yo me lo produzco. Si no, prácticamente me habrían llamado muy pocas veces para hacer cine o televisión", añadió.

"Hice muchísima televisión hasta el año 2000 y, cuando empecé a significarme, a dar mi opinión en un país democrático como este, en situación de libertad que creo que tenemos, aunque a veces lo dudo, fue cuando empecé a sentirme un poco relegado y apartado de la profesión. En el cine no me llaman por lo que pienso", apuntó, y asegura que "la profesión está muy politizada".