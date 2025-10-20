La foto de IlloJuan y Lola Índigo besándose: "Me han pillado. Yo no me iba a ocultar, no estoy haciendo daño a nadie"

Lola índigo vuelve a ser una de las personas de las que más se ha hablado en redes sociales esta última semana. El motivo no tiene que ver con su música, si no por ese posible nuevo amor de la que ya teníamos ciertas sospechas en verano y que ahora, hay una fotografía entre ellos, ¿confirmándolo?.
Los rumores, aunque llevaban sonando desde hace unos meses, comenzaron a intensificarse en verano cuando la artista viajó a Ibiza para disfrutar de un fin de semana entre amigos. Entre todos los amigos de la artista, destacaba Sebastián Yatra, con el que ha asegurado en varias ocasiones que sólo tienen una bonita relación de amistad e Illo Juan, el conocido Streamer IlloJuan con el que se le relaciona desde hace meses.
Lola siempre ha zanjado los rumores de acercamiento explicando que tiene novio (anónimo) desde hace dos años. Sin embargo, ella confirmaba su reciente soltería en una entrevista en el programa argentino 'Rumis': "No estoy enamorada. Estoy tranquila, enamorada de la vida y de mis amigos. Disfrutando mucho de mis amistades", comentaba a principios de agosto.
De amigos a... ¿algo más?
Se conocieron en la grabación de una campaña publicitaria de un refresco, donde conectaron y tuvieron muy buena relación entre ambos. Los rumores realmente comenzaron en el cumpleaños de la artista en abril, donde también estuvo invitado el streamer. A los pocos días salió a la luz una foto de ellos juntos y abrazados, que enseguida se hizo viral, llamando la atención de todos sus seguidores.
En mayo también se dejaron ver juntos en el estadio en el que se disputaba el partido del Real Madrid contra el Barcelona. Donde además de disfrutar de una buena noche de futbol, se mostraron muy cariñosos y cercanos entre ellos, desde abrazos hasta sonrisas cómplices entre ambos, esto fue lo que hizo saltar las alarmas de una posible nueva ilusión de la artista.
Por si todos estos "encuentros" entre ambos fueran pocos, en julio Lola también fue al concierto de Sebastián Yatra en el Marenostrum de Fuengirola donde también se pudo ver al streamer, que aunque entraron por separado, en el interior se les vio juntos disfrutando del concierto.
"Señores, ya está, me han pillado"
Ahora la posible nueva relación entre ambos ha vuelto a ser protagonista de las redes sociales. El sábado el periodista y Tik Toker, Javi Hoyos, publicaba un video donde un seguidor le pasaba una fotografía en la que se puede ver a Lola e Illojuan en un restaurante dándose un beso.
La fotografía se hizo rápidamente viral, llegando incluso al protagonista, IlloJuan, que siendo fiel a su humor e ironía, "confirmaba" que le habían pillado: "Señores, ya está, me han pillado. Yo no me iba a ocultar, ni nada, no estoy haciendo daño a absolutamente a nadie", comenzó diciendo, aprovechando para recordar la importancia en la intimidad de la persona: "El otro día nos hicieron una foto y nos grabaron. A mí estas cosas me tocan porque creo que la gente no respeta la privacidad, pero es lo que hay. Lo digo, lo confirmo y no pasa nada".
Acto seguido aparecía en pantalla un video hecho con inteligencia artificial en el que aparecía besándose con su amigo Andrés, bromeando: "Andrés y yo estamos juntos desde hace cuatro o cinco años. Esto está hablado con su novia, ella está de acuerdo, no le importa que estemos probando...".
La reacción de IlloJuan ha hecho que la noticia se hiciera todavía más viral. Mientras tanto, Lola Índigo no se ha pronunciado públicamente, aunque parece que sus seguidores ya dan la relación por confirmada afirmado que esta "historia" no ha hecho "más que empezar".