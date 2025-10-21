El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha entrado en la prisión parisiense de La Santé, para cumplir la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó en 2007 hasta el Palacio del Elíseo con dinero del régimen libio de Gadafi.

Justo antes de poner rumbo a La Santé, el primer ex jefe de Estado de Francia y de la UE que es encarcelado, publicó un mensaje en sus redes sociales:

"Al prepararme para cruzar los muros de La Santé, mis pensamientos están con el pueblo francés. Quiero decirles con la fuerza inquebrantable que me caracteriza que no es un expresidente de la República quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente. Seguiré denunciando este escándalo judicial, este 'vía crucis' que he sufrido durante más de diez años. La verdad triunfará pero el precio a pagar será devastador".

Salió de su casa agarrado de la mano de su esposa, Carla Bruni, y arropado por sus hijos y hermanos. Varias personas manifestaron su apoyo al que fuera presidente de Francia de 2007 a 2012 en el exterior de su domicilio.

Por su parte, Carla Bruni compartió una despedida simbólica dedicada a su marido a través de las redes sociales, donde ha puesto un collage de imágenes familiares en las que el expresidente aparece con su hija en común, Giulia, acompañado del tema de Bruni 'Les Séparés' (Los separados):

"¿Cómo harán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros? ¿Cómo harán los separados contra el dolor de la ausencia? Contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel", son los versos escogidos.

Bruni, con aspecto cansado y vestida de negro, no ha soltado a su marido en ningún momento y, apreciando el cariño de las personas congregadas, ha lanzado besos al aire. Sarkozy se ha despedido de su hijo, su nuera Natali Husic, y se ha despedido de su mujer con un cariñoso abrazo evitando escenas lacrimógenas.

No ha sido la única despedida emotiva que ha tenido Sarkozy. La que fuera su primera esposa, Cecilia Attias (nacida Cecilia Ciganer-Albéniz) ha querido mostrar su apoyo a su exmarido, a sus hijos y a Carla Bruni:

Demain, un homme avec qui j’ai partagé ma vie pendant vingt-cinq ans et qui reste le père de mon fils sera injustement privé de liberté. Je suis bouleversée et révoltée de voir Nicolas Sarkozy, qui a tant donné à la France, traité ainsi. Depuis les États-Unis où je vis, je ne… — Cecilia Attias (@CeciliaAttias) October 20, 2025

"Un hombre con quien compartí mi vida durante 25 años, y que sigue siendo el padre de mi hijo, será injustamente privado de su libertad. Estoy conmocionada e indignada al ver que Nicolas Sarkozy, quien tanto dio a Francia, es tratado de esta manera". "Más allá de nuestra vida personal, quiero expresar mi apoyo al estadista que fue y al ser humano que sigue siendo: valiente, recto y apasionadamente apegado a su país. La historia siempre acabará restableciendo la verdad."

Nada más entrar en la prisión de La Santé, sus abogados han presentado una demanda de puesta en libertad, por la que esperan que Sarkozy pueda salir de la cárcel en dos meses, justo antes de las próximas Navidades, y pueda comparecer en el juicio en apelación previsto en marzo de 2026, libre.

Su vida en prisión

Sarkozy está en régimen de aislamiento. Dispondrá de una hora al día en un patio vallado, solo, y el resto del tiempo encerrado en una celda. No tendrá contacto con otros reclusos y recibirá tres visitas semanales de su familia y sus abogados cuando lo desee. Asimismo, tendrá derecho a un paseo diario en soledad en un pequeño patio de pocos metros cuadrados y acceso a uno de los gimnasios del recinto penitenciario o a la sala que sirve de biblioteca.