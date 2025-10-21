La familia Andic se defiende de las acusaciones vertidas contra Jonathan Andic

El primero, la falta de respeto al duelo y dimensión humana, ya que durante estos diez meses desde el fallecimiento de Isak Andic, no se ha respetado en ningún momento el período de duelo de la familia. No se les ha dado espacio ni tiempo para digerir y asumir la pérdida. El segundo, la falta de consideración hacia el legado de Isak Andic. El tercero, los derechos legales y garantías fundamentales como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y a la vida privada, y el derecho a no ser difamado públicamente.

El cuarto, las filtraciones constantes y priorización mediática que resulta especialmente grave para las personas directamente afectadas, que deberían ser las primeras en conocer los avances de forma rigurosa y no a través de filtraciones. El quinto, el comunicado del TSCJ obviado por todos, el cual aclaraba que, procesalmente, la investigación no se dirige contra ninguna persona en concreto. Sin embargo, la mayoría de los medios han omitido esta información, afirmando algo tan grave como que Jonathan Andic es "el principal sospechoso" de una investigación por posible "homicidio".

El sexto, la incoherencia de las autoridades y vaivenes en el propio proceso. Desde el inicio de las diligencias, la actuación de las autoridades ha estado marcada por la falta de coherencia y una comunicación confusa. El séptimo, el cumplimiento de la voluntad de Isak Andic en el testamento realizado en julio de 2023 fue que sus tres herederos fuesen sus tres hijos. El octavo, la persecución "ad hominem", ya que el resultado de toda esta situación es que Jonathan Andic está siendo objeto de una serie de ataques personales elaborados y dirigidos, basados a menudo en meros rumores y especulaciones, desde su relación con su padre, pasando por su competencia profesional hasta la relación con su mujer.

Mientras, en "La Razón", firman la Tribuna Libre, Dani López, Toni Ruiz y José Creuheras como albaceas de su testamento, coincidiendo además con el día en el que Isak Andic hubiera cumplido 72 años.

Antonio Banderas ha dado un carrusel de imágenes de su hija en distintos momentos de su vida. Al parecer, algunas de estas fotos se proyectaron sobre el monasterio Abadía de Retuerta el día del enlace. Asimismo se ha filtrado una imagen de Dakota Johnson en la que se la ve guapísima con un vestido negro de cuello halter y un moño. En ese carrusel no hay fotos de Melanie Griffith que ayer estuvo cenando en el restaurante de Ramón Freixa en la calle Velázquez, reunida con directoras de moda de revistas.

Toño Sanchís declaró ante el juez y culpó a la empresa de su mujer; esta era la que pagaba y administraba. En la vista se ha negado a responder a las preguntas que le hacían los abogados de su exrepresentada, limitándose a seguir su estrategia con su letrado.