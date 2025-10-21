Lo que comenzó como una broma en televisión ha terminado convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más comentados del panorama influencer. María Pombo y Laura Escanes, que hasta hace poco mantenían una relación cordial y de apoyo mutuo, se han visto envueltas en una polémica que mezcla lecturas, susceptibilidades y redes sociales.

Todo empezó con una pregunta aparentemente inocente. Laura Escanes acudió al programa ‘Al cielo con ella’, presentado por Henar Álvarez, donde la humorista le lanzó una cuestión que parecía tener más fondo del que aparentaba: "¿Tú lees?", haciendo referencia a la polémica de hace unas semanas de la Pombo. La catalana, entre risas, respondió: "Sí que leo, pero menos de lo que me gustaría. Si me lo preguntas en unos meses, te diré que habré leído muchísimo". Una frase dentro de un contexto de humor, pero que muchos interpretaron como una indirecta hacia María Pombo, quien meses atrás había afirmado que "hay que superar que hay gente a la que no le gusta leer" y que "leer no te hace ser mejor persona".

La reacción no se hizo esperar. Horas después de la publicación, María Pombo compartía en Instagram una reflexión que incendió las redes: "Si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso". La influencer acompañó el mensaje con el hashtag #StopBullying y otro recordatorio que, aunque no mencionaba nombres, parecía tener destinataria: "Recordatorio también válido para los adultos".

Cabe recordar que las palabras de María sobre la lectura semanas atrás ya habían generado una intensa polémica, que derivó en una oleada de críticas desmedidas en redes. La madrileña llegó a recibir insultos e incluso mensajes que le deseaban "un aborto" o la llamaban "hija de Satán", un nivel de odio que fue duramente denunciado por la propia Pombo.

A partir de este nuevo video, el ambiente se tensó por las redes y fueron muchos los seguidores que interpretaron esas historias como una acusación hacia Laura, insinuando que su tono en el programa podía ser una burla. La respuesta de Escanes fue inmediata y, sobre todo, contundente. "Me parece un poco triste y absurdo tener que aclarar esto porque es un clip que salió antes como promo, y no leí ningún comentario hasta que ella decidió publicar unos stories con indirectas insinuando que mi respuesta era bullying", ha explicado en sus redes.

Tal y como ha explicado Laura, a partir de las declaraciones de María – en su momento – se ha generado un debate sobre la lectura: "Creo que es una pregunta que ya nos van a hacer a todos".

La creadora de contenido ha querido dejar claro que su participación se dio en un contexto humorístico: "Yo creo que reírme de esa pregunta en un programa que, por cierto, es de humor, es simplemente ser consciente de que esa pregunta puede dar titulares. Pero mi respuesta no da titulares, no me pongo en contra de nadie, no hablo de nadie". Aclara que el humor es "una herramienta" de la que siempre ha hecho uso ante las críticas y la incomodidad: "Soy la primera en hacer bromas sobre mí misma"

Escanes también ha lamentado el tono de las insinuaciones: "Para mí insinuar que lo que he hecho es bullying no me parece bonito, la verdad", reflexiona, "Me da la sensación de que se quiere buscar polémica". "La he defendido públicamente, incluso cuando no se me ha preguntado", aclara publicando un clip de su canal de YouTube y una entrevista a la prensa durante el desfile de Desigual en Barcelona donde habla sobre el tema.

"No me puedo callar ante estas insinuaciones, que son muy graves. Creo que no se puede jugar a la ligera con este tema", sentencia. Se muestra "muy sorprendida", y lo aclara en sus redes para no enfrentarse en su próximo evento, donde presentará la gala de los GenZAwards, a un photocall con "una polémica en la que ha querido meterme una compañera".

Con ambas defendiendo su versión, el conflicto ha pasado de las pantallas al debate público. Por el momento, ninguna de las dos ha querido seguir alimentando la controversia y ninguna ha revelado el nombre de la otra en ningún momento.