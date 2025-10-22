Tras un breve paréntesis en su carrera, Ana Mena vive uno de los momentos más dulces y maduros de su trayectoria. La artista malagueña ha retomado su actividad musical con el lanzamiento de ‘Lárgate’, un tema que marca su regreso después de un pequeño descanso que ella misma definió como un "parón creativo" necesario para reencontrarse con su inspiración y volver con más fuerza. "Necesitaba respirar", escribía en sus redes sociales tras nueve años de trabajo.

El nuevo single no ha dejado indiferente a nadie. Con un sonido renovado y una actitud más segura, Ana muestra una versión más sensual, irónica y reivindicativa de sí misma. El videoclip, que combina estética cinematográfica y sátira social, ha generado debate: mientras muchos aplauden su atrevimiento y mensaje de empoderamiento, otros la acusan de hacer apología de la violencia, una interpretación que la cantante no ha confirmado ni respaldado: "El que lo quiera entender lo entiende porque es fácil de entender. Al final es una canción que te la llevas a la risa", ha comentado en el podcast ‘Cara C’ de Cris Regatero donde se ha adentrado en la historia más allá de las letras de sus canciones.

La controversia también alcanzó la imagen promocional del proyecto, pues la cantante se desnudó en todos los sentidos. Para ilustrar este lanzamiento, Ana Mena había elegido una portada en la que aparece desnuda, tumbada en un granero, en una composición artística y simbólica. Sin embargo, la imagen fue censurada apenas dos días antes del estreno, al ser considerada inapropiada por las políticas de algunas plataformas digitales. Ante esta situación, el equipo de la artista se vio obligado a reemplazarla por una versión alternativa, más discreta y adaptada a los estándares de publicación.

Su relación con Óscar Casas

Ana Mena ha confirmado por primera vez su relación con el actor Óscar Casas, a quien conoció durante el rodaje de Ídolos. Desde entonces, la conexión entre ambos ha crecido hasta consolidarse como una pareja estable que ha sabido compaginar sus exigentes agendas.

"Cuando hay de verdad una persona, que está y que te demuestra todos los días y hay una comunicación tan fluida y una puede sentirse completamente vulnerable y ves que la otra persona siempre está ahí", relata sobre la complicidad entre ambos como pareja. "Siempre me ha costado abrir mi corazón, muchísimo, a veces llegué a pensar que no iba a ser capaz nunca de hacerlo y alguien te cambia el chip y pasa", lamenta.

Más allá de lo sentimental, Mena reconoce que Óscar se ha convertido en un apoyo fundamental en su carrera. "Es parte de mi equipo. Me ayuda con todo, con la creación de tratamientos para vídeos, con la elección de singles, incluso, voy al estudio, una tarde, hago una canción, qué partes cambiaría", comenta sobre el apoyo de Casas. "Tiene muy buen oído popular y eso una lo agradece mucho. Es super participativo", destaca de su ayuda. "Se involucra mucho en las cosas que hago y eso me hace sentir super valiosa. Imagínate, es una suerte enorme", expone la artista visiblemente enamorada.

En su próximo disco, el amor tendrá un gran papel en la narrativa de sus canciones. La artista explorará lo que implica estar enamorada y los miedos que acompañan a ese sentimiento, compartiendo con su público las nuevas experiencias que está viviendo: "Se abre un nuevo abanico. Me inspira mucho. Estoy muy bien, muy feliz".

La presión social del sexo

Sin embargo, no todo en su trayectoria emocional ha sido sencillo. Ana Mena aprovechó la entrevista para reflexionar sobre la presión social en torno al sexo y las relaciones. "Mi primera experiencia sexual con un chico fue con 24, casi 25 años", reconoció con sinceridad. La artista confesó que durante años llegó a mentir en las entrevistas cuando se abordaban estos temas y reconoció que, durante un tiempo, incluso se "fustigaba" al compararse y sentir una presión externa que no se ajustaba a sus tiempos personales y a su etapa.

La cantante quiso lanzar un mensaje de libertad y respeto: "No existe una edad y todo fluye y al final la decisión la tiene uno, cuando uno lo siente, no es ni pronto ni tarde. Todo es completamente respetable".