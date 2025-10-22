Irene Rosales rompe su silencio: el motivo real de su divorcio, el dardo a Pantoja y su nuevo amor

Irene Rosales ha roto su silencio en exclusiva para la revista Semana. Después de semanas de silencio, como parte del pacto al que llegó antes de anunciar su divorcio de Kiko Rivera, la sevillana concede su primera gran entrevista tras la separación, abordando los motivos de la ruptura, su nueva ilusión y el papel de Isabel Pantoja en la vida de sus hijas. Unas declaraciones contundentes con las que busca zanjar los rumores que han rodeado su vida sentimental en los últimos días.

La exnuera de Isabel Pantoja ha puesto el foco en el desgaste de la relación y en cómo su rol dentro del matrimonio terminó eclipsando el de pareja. Irene Rosales es clara al afirmar que el motivo principal de la separación fue que se sentía "más madre que esposa", una confesión que apunta a una priorización de su papel familiar sobre el conyugal, provocando una distancia irreconciliable.

Además, ha sido tajante al negar cualquier infidelidad, un rumor que planea desde que se descubrió su nueva relación con Guillermo, un joven empresario que instaló el césped de su casa hace cinco años: "Nunca he sido infiel a Kiko", sentencia Irene, asegurando que lo suyo con Guillermo comenzó después de tomar la decisión de separarse.

Sobre la aparición de este nuevo amor, Irene Rosales se muestra cauta pero sincera asegurando que esta relación "no ha tenido nada que ver" con el fin de su matrimonio, definiendo su vínculo como "el de dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo". De esta manera, Irene se desmarca de las especulaciones y reafirma que el nuevo capítulo en su vida sentimental se abre una vez finalizado su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja.

La ausencia de la abuela Pantoja

Irene Rosales también se pronuncia por primera vez sobre la polémica que envuelve a la familia Pantoja. Aborda la ausencia de Isabel Pantoja como abuela de sus hijas, señalando un punto doloroso y personal: confiesa que le ha costado más trabajo explicar a sus pequeñas la ausencia de su propia madre, ya fallecida, que el hecho de que su abuela paterna no esté presente en sus vidas.

Finalmente, la influencer se muestra firme en su decisión, asegurando que ahora, con 34 años, por fin se está "priorizando" a sí misma y se siente feliz.