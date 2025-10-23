Aitana vende una de sus cuatro casas por más de un millón de euros

Aitana ha decidido vender su chalet en la Dehesa de la Villa de Madrid, una exclusiva zona situada en el distrito de Moncloa que adquirió en 2020 y en la que se instaló tras mudarse desde su anterior vivienda en Fuente del Berro. Se trata de un chalet que entonces adquirió por 750.000 euros y que ahora vende por más de un millón de euros, según ha adelantado Vanitatis.

La propiedad tiene 330 metros cuadrados y 270 metros construidos divididos en tres plantas, e incluye dos amplias terrazas y un acogedor jardín. La intérprete de 6 de febrero se mudó tras llevar a cabo una reforma integral no solo en la decoración, sino también para modernizar el sistema.

Cuando la adquirió mantenía una relación con el actor Miguel Bernardeau y una de las ventajas era su cercanía a la casa de los padres de éste. El citado medio habla de varios intentos frustrados a la hora de encontrar comprador, pero la venta ha llegado a buen puerto tras la firma ante notario, todo con una discreción total.

El pasado febrero la artista confesó en el programa La Revuelta que es propietaria de cuatro casas, incluida la que acaba de vender. "En una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas", relató, dejando claro que "no especulo con casas". Su patrimonio total, tal y como reconoció, asciende a 4,5 millones de euros. "De lo demás no me queda tanto porque casi todo lo invierto en patrimonio", explicó.