Isabel Preysler y las "escenas" de celos de Julio Iglesias, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler presentó la versión de su biografía "Mi verdadera historia" con capítulos dedicados a Mario Vargas Llosa como plato fuerte y donde define a Miguel Boyer como celoso, además de reconocerle como el "amor de su vida".

En este libro, Isabel recrea su vida desde su nacimiento en Filipinas a su llegada a España obligada por sus padres para huir de su primer amor, pasando a su matrimonio con Julio Iglesias, embarazada, a su relación con Carlos Falcó, marqués de Griñón ("creo que estaba enamorada") o el reconocimiento de que Miguel Boyer fue "el amor de su vida" a pesar de definirle como enfermo patológico de celos a quien manda al psiquiatra, e incluso protagonizó un enfrentamiento verbal con una persona por sus escenas de celos.

Isabel publica ocho cartas de Mario Vargas Llosa, que no puede defenderse, en las que da su versión y explica cómo comenzó su relación con Mario Vargas Llosa: "Después de cenar con un grupo de amigos en el chino del hotel Villa Magna, Mario la acompañó a casa. Y, a la salida de la fiesta, "la besó en el ascensor y ahí empezó todo". Isabel está empeñada en desmentir que el escritor fuese infeliz durante los ocho años que duró la relación. Su empeño en este capítulo consiste únicamente en eso.

A nuestros colaboradores les da la sensación de que es un libro que parece escrito por despecho, donde publica las cartas entre ambos porque le pertenecen… aunque la última carta está escrita más para la prensa que para enviársela a Mario, a quien le reprocha su asombro ante su "ridícula escena de celos la noche después de la fiesta de Moët Chandon".

"¿Cómo pudiste decirme, levantando la voz (a lo que no estoy acostumbrada), que me estaba tomando demasiadas libertades?". Y añade: "Mira, Mario, yo estoy acostumbrada desde siempre a vivir en un hogar rodeada de gente amable, cariñosa, desinteresada, nada egoísta y sobre todo educada. El origen social y el nivel económico diferente en dos personas que deciden vivir juntas no tiene importancia. Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy maleducado". Para el director de Es la Mañana, es un libro contradictorio donde una carta desmiente a la otra ya que "o has echado a Mario de tu casa o se ha ido".

En este libro Preysler asegura que el escritor vivió feliz a su lado durante todos estos años, y que tampoco criticaba sus apariciones en la prensa del corazón. También se muestra especialmente dolida con los medios que aseguraron que no acompañó a Mario durante su convalecencia por Covid, y asegura que ella fue la que le explicó al escritor que padecía un tipo de cáncer, un mieloma múltiple. Asegura que estuvo en contacto con los hijos del escritor en todo momento y que nunca se separó de él como se ha dicho. Mario, al salir de la clínica, fue directamente a su casa de Puerta de Hierro, , Rafael, su chófer, fue quien lo recogió en el hospital. Asimismo, insinúa que los hijos de Mario, de alguna manera, forzaron al escritor a viajar apenas dos semanas después de recibir el alta y realizar unas conferencias en Argentina y Uruguay.

Como curiosidad, le dedica un capítulo a su nariz porque ha pasado una decena de veces por quirófano o por las manos de profesionales. Se hizo el primer lifting a los 50. Hace flaco favor a algunos médicos a los que menciona por su falta de pericia...