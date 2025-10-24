El robo de película a Iker Casillas: su empleada del hogar y un vigilante, detenidos por sustraerle 200.000 euros

Aunque parece una historia sacada de una película, ha ocurrido en la vida real. El exportero Iker Casillas ha sido víctima de un robo en su propio domicilio de La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Los principales sospechosos son su empleada del hogar, una mujer de plena confianza que llevaba trabajando para él desde 2019 –y también para su exmujer, Sara Carbonero–, y su marido, vigilante de seguridad en la urbanización donde vive el exfutbolista.

Ambos han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de un hurto agravado de cinco relojes de alta gama valorados en más de 200.000 euros.

Un robo planeado desde dentro

Según la investigación, la empleada conocía con detalle los hábitos y rutinas del exguardameta, así como el lugar exacto donde guardaba su colección de relojes. A partir de ahí, la pareja habría ideado un plan digno de serie de ficción: sustituir los relojes originales por imitaciones para que Casillas no notase el cambio.

Durante varios meses, las piezas auténticas –entre ellas un Rolex de oro y otros relojes grabados con fechas de títulos logrados con el Real Madrid y la Selección Española– fueron desapareciendo del domicilio, reemplazadas por copias de escaso valor.

El descubrimiento y la denuncia

El propio Casillas, gran apasionado del mundo de la relojería, fue quien detectó que algo no encajaba. Al examinar su colección, comprobó que algunas piezas no correspondían a las originales. Sospechando de un robo, acudió de inmediato a la Policía Nacional, que abrió una investigación centrada en su entorno más cercano.

Los agentes, tras recopilar indicios, tendieron una trampa a la empleada, que terminó cayendo junto a su pareja. En el registro del domicilio de ambos se localizaron uno de los relojes sustraídos y piezas desmontadas de otro, lo que hizo sospechar que planeaban vender las piezas por separado para dificultar su rastreo.

Detenidos antes de huir

Casillas interpuso la denuncia el 16 de octubre al comprobar la desaparición de los relojes. Apenas unos días después, los investigadores tuvieron conocimiento de que los sospechosos planeaban abandonar el país, lo que ha llevado a su arresto el este martes 21 de octubre.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial, quedando en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, mientras continúa la búsqueda de los tres relojes restantes que aún no han sido recuperados.

Fuentes policiales destacan que la colaboración del propio exfutbolista y la rápida actuación de los agentes han sido claves para esclarecer el caso en pocos días. Aun así, la investigación sigue abierta para determinar si la pareja actuó sola o con la ayuda de terceras personas y para recuperar por completo la colección de relojes sustraída.