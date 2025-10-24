Inesperado mensaje de Alejandra, hija de Bertín Osborne, a Gabriela Guillén

Alejandra Osborne acudió este jueves a la presentación de "Urluminous" y allí ha contestó públicamente a Gabriela Guillén después de que esta afirmase ante los medios de comunicación que las puertas de su casa están abiertas para que las hijas de Bertín Osborne conozcan a su hermano.

La hija de Bertín Osborne aseguró que se encuentra inmersa en una etapa "muy feliz y muy contenta" gracias a que tiene "proyectos muy chulos de interiorismo en Tarifa, Fuerteventura y Sevilla". No obstante, también admitió que echa de menos la época en la que trabajaba en televisión junto a su progenitor.

Alejandra Osborne explicó que la pequeña pantalla le gusta mucho, aunque su verdadera vocación es el interiorismo: "Fue durillo porque la producción es dura y cansada, pero sí que es verdad que me encanta, la televisión me encanta, pero el interiorismo es mi pasión". Subrayó, además, que la experiencia laboral con su padre fue muy positiva, afirmando que "trabajar con mi padre es maravilloso, así lo veía más, yo me lo pasé pipa, fueron muchos años y aprendí muchísimo".

Encuentro de hermanos

Al ser preguntada sobre la invitación de Gabriela Guillén para conocer a su hijo, Alejandra afirmó con un "por supuesto" que lo conocerá. Sin embargo, quiso desmarcarse de los posibles conflictos entre Gabriela y Bertín Osborne, sentenciando: "No entro en esas disputas porque son cosas de ella y de mi padre".

La empresaria confesó que no tiene "ningún problema" en conocer a su hermano pequeño: "Habrá que organizar el momento adecuado, en un sitio adecuado y tampoco es fácil que estemos todas juntas, pero yo feliz".

Para finalizar, Alejandra Osborne se refirió a la polémica portada de la revista ¡HOLA! protagonizada por su padre y Gabriela, donde presentaban a su hijo, asegurando que le pareció "fenomenal", ya que "todo empezó muy feo y había que dar la visibilidad de que todo está normalizado". Finalmente, justificó la sorpresa y reacción inicial del embarazo de Gabriela con una frase de su madre: "Nadie nos lo esperábamos, pero como decía mi madre 'un niño siempre es una alegría'".