Lucía Rivera elogia a Kiko Rivera como su "tío preferido", y a la novia de su ex, Gemma Pinto: "Por hombres no me peleo"

Durante esta semana, la alfombra roja de Rabat se ha convertido en uno de los eventos más concurridos por las it girls del momento. Entre los rostros más destacados se encontraba la modelo Lucía Rivera, que acaparó la atención de los medios al coincidir con la influencer Gemma Pinto, la novia de su ex Marc Márquez.

Sin embargo, la hija de la actriz y modelo Blanca Romero y el torero Cayetano Rivera despejó cualquier rumor de rivalidad entre ambas: "Sí, en algún evento coincidí con ella", comentó sobre la coincidencia. "Es muy mona. No tengo la suerte de conocerla, pero me han hablado siempre súper bien de ella", comentó ante los medios.

Lucía, además, subrayó que no entra en disputas sentimentales y menos si el motivo es un chico: "Yo es que por los hombres no me peleo, la verdad, esas cosas a mí no me van...".

"Es una niña monísima. No tengo ningún problema", aclaraba sobre la inexistencia de cualquier tipo de conflicto. "De hecho, genial compartir cosas con ella. Feliz", comentaba sobre el evento.

El gran amor de Lucía

Los periodistas también le preguntaron por su relación sentimental actual, después de que su madre destacara lo feliz que se encuentra con su pareja, Fernando Wagner Sampol, y señalarle como uno de sus "yernos favoritos". Rivero respondió: "Ah, sí, sí. ¿No habéis flipado? Porque mi madre siempre es como tan…", comentaba la modelo sorprendida por las palabras de Blanca. "Tengo muchísima suerte. Es que estoy en un momento de darte cuenta de lo afortunado que eres.

"A lo mejor esto debería haber llegado antes y no me hubiera llevado tantos disgustos", comenta sobre el amor y el desamor. "No he tenido muchos novios, pero los que he tenido no me han dado tanto como me ha dado él, o, más bien dicho, me está dando él", destaca la modelo sobre su relación. "Estoy encantada. Tengo mucha suerte. Es sencillo y es lo que más me hace falta. Como soy yo, nos compenetramos", finaliza.

Kiko Rivera, su "tío favorito"

Finalmente, al ser preguntada por su tío Kiko Rivera, Lucía respondió con cariño pero evitando entrar en detalles sobre su ruptura y reciente divorcio con Irene Rosales: "En esto no me voy a meter (...) No voy a meterme en su vida privada porque ya tengo bastante con hablar de la mía".

"Mi tío Kiko es un tío increíble. Es también sencillo, natural y mi tío preferido por parte paterna. Es muy buena persona", relata sobre su relación con el hijo de Isabel Pantoja.