La casa de la venganza de Shakira contra Piqué ya tiene nuevo dueño: Lamine Yamal, propietario con 18 años

Lamine Yamal ha sido uno de los protagonistas indiscutibles del fin de semana, además del polémico clásico del Real Madrid- FC Barcelona, el catalán también ha saltado a los medios de comunicación por la compra de la casa que un día perteneció a Shakira y Gerard Piqué, y que ahora ha pasado a ser propiedad del futbolista de apenas 18 años.

La casa, que un día inspiró la famosa canción de la colombiana con Bizarrap y la guerra abierta con Piqué, está ubicada en la exclusiva urbanización Ciudad Diagonal y Llobregat, una zona privilegiada por su exclusiva privacidad y la comunicación con las principales vías de acceso a la ciudad, además de disfrutar de la tranquilidad que ofrece estar a las afueras del bullicio de la capital.

Según publica el periódico El País, Yamal está muy interesado en la vivienda y su idea es convertir "una casa familiar en una casa de un deportista de élite". La vivienda, que ronda entre los 10 y los 15 millones de euros, fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, suma más de 4000 metros cuadrados y está formada por tres casas interconectadas.

La arquitectura es moderna y minimalista, seis dormitorios, piscina interior y exterior, gimnasio (que quizás reconstruya el catalán) y biblioteca. Por supuesto, al haber pertenecido a Shakira, también cuenta con un estudio de grabación que la cantante utilizaría en varios de sus hits. Además, también tiene un campo de fútbol y de pádel que Piqué mandó construir en su momento.

El futbolista, podría tener en mente compartir esta increíble casa con la artista argentina, y novia desde verano, Nicki Nicole, de la que cada vez se ve más enamorado en redes sociales. Desde un viaje sorpresa a Croacia hasta cenas románticas a la luz de las velas.

La propia artista también ha comentado varias veces lo bien y feliz que está con el futbolista, aunque la última vez que se refirió a su relación hizo saltar las alarmas por la posibilidad de dar otro paso más en su relación.

La artista, que hizo un directo en redes mientras se preparaba junto a su estilista, aprovechó para responder algunas preguntas que le iban haciendo. "¿Estás embarazada?", fue una de ellas, pregunta que respondió entre risas: "No, no no... Por el momento, no", "Me gustaría ser madre". "¿A ustedes?", preguntó a sus seguidores, dejando la puerta abierta a una posible maternidad, aunque no por el momento.