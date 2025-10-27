Úrsula Corberó entra en la recta final de su embarazo: primeras pistas sobre el lugar de nacimiento del bebé

Úrsula Corberó cuenta los días para dar la bienvenida a su primer hijo. La intérprete catalana, de 36 años, atraviesa la fase final de su embarazo y, aunque precavida como siempre, y manteniendo su privacidad en la más absoluta intimidad, su tripita ya es bastante difícil de ocultar.

Ya hace unos días mostraba a sus casi veinte millones de seguidores en Instagram lo avanzada que va en su embarazo. En la imagen, se la veía recostada en un sofá blanco, con la camiseta levantada para dejar ver su vientre ya muy avanzado. La publicación, acompañada del breve y divertido texto "Huhuhu", provocó una oleada de ternura, admiración y curiosidad entre sus fans, que celebraron este momento junto a ella y su pareja, el actor argentino Chino Darín.

La estrella de La casa de papel, así como de producciones como El cuerpo en llamas o Chacal, parece disfrutar esta etapa con calma y serenidad, sin poder ocultar su felicidad, ya que siempre que puede posa con estilismos que centran la atención en su vientre, como su última alfombra en la Fashion Week de París.

Hace poco, la actriz fue vista en una cafetería del barrio de Colegiales, en Buenos Aires, muy cerca de Palermo. Este detalle hizo saltar las alarmas de todos los fans, al pensar que podría quedarse en Argentina para dar a luz, tierra natal de su compañero de vida. Sin embargo, las declaraciones de Ricardo Darín —padre de Chino y futuro abuelo— han aportado una versión distinta.

"Creo que está previsto que el nacimiento sea en España, aunque la naturaleza a veces tiene sus propios planes", comentó el actor durante una entrevista en el programa argentino Agarrate Catalina. Con su característico humor, añadió que "ellos barajan distintas opciones porque viajan mucho y están con rodajes".

Ricardo Darín, que actualmente se encuentra en España representando la obra Escenas de la vida conyugal, se mostró feliz por la llegada del nuevo miembro de la familia. "Estamos muy contentos y expectantes, siguiendo cada etapa del embarazo con las ecografías y los estudios", contó emocionado. Y al ser consultado sobre qué tipo de abuelo será, bromeó: "El peor. Voy a hacer todo lo que no se puede hacer", comentaba entre risas.

No es el único que ha hablado sobre el momento tan dulce que están viviendo los protagonistas. Jaime Lorente se dejaba ver esta semana en un evento de Dolce & Gabbana y al preguntarle por la buena nueva de su compañera confesó que "le deseo lo mejor del universo a ella y a toda su familia", confirmando que se había puesto en contacto con la madre del futuro bebé y su compañera en el set de grabación de la Casa de Papel.