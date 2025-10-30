Alaska: "Andy Warhol en mi mundo es más que un pintor, es una filosofía"

El documental acerca de la figura del genio de la pintura Andy Warhol, en su visita a Madrid en el año 1983, de la mano del famoso galerista Fernando Vijande, cuyo título es Más que Pistolas, Cuchillos y Cruces, en el que se refleja ese suceso, un proyecto de la Colección Suñol Soler, dirigido por Sebastián Galán, fue todo un acontecimiento, y puedo dar fe de ello, porque lo recuerdo perfectamente. Sin lugar a dudas marcó un hito en aquella época.

Un encuentro con Alaska, aparte del director de la obra, y con Rodrigo, hijo de Vijande, en el que cuentan cómo surgió ese momento, que fue todo un hito. "Es una colección de MAO que la compró mi padre para mi padrino, y la colgó en el comedor de su casa, y no la movió en casi 50 años. Y al final de su vida se lo pidieron para una exposición itinerante, y acabó en el museo Picasso de Málaga. El director del museo de Warhol, Pittsburgh, Patrick Moore, cuando vio el cuadro, dijo que era espectacular, había oído hablar de ello, pero nunca lo había visto, porque estaba escondida y, como he dicho antes, mi padre la compró para el señor Suñol, y fue él quien trajo a Warhol a Madrid, y comentó que nunca se había hablado mucho de esa visita y que se debería hacer un documental. Y así surgió: hablamos con Sebastián y después llegó Alaska, que cuando se lo contamos le encantó la idea.

"Para mí Warhol es mi mundo, es más que un pintor, es una filosofía, es ese mundo en el que la Jet Set se da la mano con los yonquis, el mundo que yo he intentado recrear en mi vida en 'Morocco'. En los sitios donde he estado, que le pasaba lo mismo a su padre como galerista, como un dandi, siempre impecable vestido, pero en un momento dado trataba con los artistas de tú a tú, se iba a los bares con ellos, y que todo ese mundo encajara era maravilloso. Por una parte, Warhol, al que todos conocemos, pero a mí me interesaba mucho la figura de Vijande, del que todas estuvimos enamoradas, obviamente, y se tenía que saber que en el año 80 ya estaba con sus artistas exponiendo en Nueva York e inauguró su galería con Costus. Eso, por un lado, validar la figura de Fernando, y esa visita, en la que hubo esas fotografías con Pitita y que fue tan denostada por el mundo del arte porque, en ese momento, los puristas no lo veían, pues también darle su sitio. Esa visita tuvo mucha importancia en ese momento". Así lo contó la propia Alaska, encantada recordando todo.

A lo largo de la entrevista, con Alaska, recordamos ese cuadro de su fotografía, de esa mujer desconocida, y así lo explicó. "Es un tanto itinerante, porque al ser cosido es delicado; la serie cosida de Warhol es muy delicada y la tratan con mucho mimo. Imposible tenerlo", dijo entre risas. "Yo nunca tendría mi cuadro porque a mí la autorreferencia no me gusta. Yo preferiría a Dolly Parton, Arnold Schwarzenegger, pero yo a mí misma nunca me tengo" confesó.

Los tres contaron cómo lo pasó el artista en Madrid; no se desmadró nada. "Iban adonde los llevaran, con Christopher Makos, a casa de la familia March. Estaban interesados por lo clásico, por ver Toledo, el Valle de los Caídos, más que por ir a una discoteca, pero lo conocieron todo. Y el gran recuerdo que ha dejado es la foto de la rueda de prensa, que es icónica. Es que no solo vino un pintor, sino un símbolo para mucha gente que lo estaba buscando, y era un momento en el que estábamos cambiando no solo como personas, sino como país", según contaron antes de terminar. Era afable, no muy hablador y muy profesional, y llegó a firmar alrededor de mil catálogos.