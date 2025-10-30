Isabelle Junot: "Todavía no sabemos el sexo del bebé"

Isabelle Junot acudió a la presentación de la última creación de la marca alemana WMH, dedicada al manejo del hogar. En esta ocasión, se presentó la cafetera ESPRESSO PRO. Una firma que nació hace 170 años y que es todo un referente en el mundo de los electrodomésticos por su gran calidad. La marquesa de Cubas, amiga de la marca, contó lo feliz que está con la futura llegada de su segundo hijo.

"Álvaro y yo estamos encantados, al igual que la pequeña Philippa, que ya se entera de todo y está feliz. Dentro de poco ya sabremos el sexo del bebé. Nos da lo mismo, lo importante es que nazca sano, y de momento estamos barajando nombres, pero no hay nada decidido. A Álvaro y a mí nos gusta mucho el café, y el desayuno es mi comida favorita: me hago tostadas con aguacate y tomate para tomar proteína, con huevos pasados por agua, también tostadas con mantequilla. Ahora lo que hago, aparte de comer, es caminar mucho, que también me gusta. No me da tiempo a ver MasterChef, y afortunadamente en casa tengo ayuda". Así lo contó.

Al preguntarle por el libro de Isabel Preysler, contó que tiene un montón de libros por leer en su mesilla de noche. "Isabel me parece estupenda y siempre genera expectación", sin querer entrar en más detalles.