Fedez sentencia a Chiara Ferragni: "Fui yo quien no quiso ese millón de euros en casa"

Chiara Ferragni y Fedez eran una de las parejas más virales de las redes sociales, junto a sus dos hijos, Leone y Vittoria, mostraban parte de su día a día en su lujoso ático de Milán, una vida aparentemente idílica que pusieron punto y final hace casi un año. Tras 8 años de relación, una boda de ensueño y miles de seguidores a sus espaldas, el rapero y la empresaria e influencer se separaron después de varias polémicas y rumores a sus espaldas.

Ahora, Fedez, ha decidido contar su versión de los hechos en su libro L'acqua è più profonda di come sembra da sopra (El agua es más profunda de lo que parece desde arriba). En esta autobiografía, el artista repasa los momentos más difíciles de sus últimos años: la ruptura con la empresaria, el escándalo del llamado "Pandoro Gate", su lucha contra el cáncer y la polémica en su participación en San Remo.

En una entrevista con Vanity Fair Italia el pasado 21 de octubre, Fedez afirmó que no busca presentarse como un vencedor: «Este no es un libro en el que pretenda salir victorioso. Es imposible resumir lo que sucedió». El lanzamiento llega en un momento clave, casualmente cuando Ferragni se enfrenta a la primera vista judicial por el caso del "Pandoro Gate", uno de los más polémicos de su carrera.

"A la mañana siguiente, me desperté con Chiara llorando a mi lado. 'Una multa de un millón de euros', me dice. '¿De qué demonios estás hablando? Solo recaudaste 300.000'. 'No, fue un millón'. '¡Madre mía, Chiara! ¿Te das cuenta...? Me estabas hablando de trescientos, cuatrocientos...'. 'Y los demás con otra empresa...'. 'Lo entiendo, pero esa empresa sigue siendo tuya, no es un detalle menor'", explica Vanity Fair, medio que ha sacado a la luz los primeros fragmentos del libro.

Sin duda fue uno de los últimos episodios antes de que comenzaron los rumores de distanciamiento entre la pareja, hecho que pasó factura en su relación: "Empecé a leer los periódicos y descubrí junto con el mundo exterior lo que realmente sucedió. Y me enfurecí. Le habría dicho directamente: 'Has hecho una locura'. Fui yo quien no quiso ese millón de euros en casa. Le dije: 'Busca una solución, pero no quiero este dinero'" comentaba.

A partir de este momento, la reputación de la empresaria cayó en picado, bajaron drásticamente sus seguidores y perdió credibilidad en sus campañas. Durante estos años ha intentado paliar los efectos del Pandoro Gate, intentando reconstruir su imagen pública. Por su parte Fedez ha preferido mantenerse en un segundo plano mediático.

"No filtremos nada antes de hablar con ellos"

En cuanto a sus hijos, por supuesto, fue una de las mayores preocupaciones a la hora de tomar la decisión de divorciarse y según cuenta, la forma en la que se precipitaron las informaciones en la prensa fue el motivo de la "prohibición" a su ahora ex mujer, de publicar a sus hijos en las redes sociales como lo estaban haciendo ambos hasta ese momento.

"En marzo de 2024, se produjo la ruptura definitiva. Una noche le dije: 'Los niños ya son mayores, lo entienden. No filtremos nada antes de hablar con ellos. No quiero que sus compañeros de colegio se enteren'. Y al día siguiente, como si estuviera previsto, todo salió a la luz. Un familiar suyo había decidido difundir la noticia. Desde ese momento, le prohibí publicar fotos de los niños porque lo que sucedió demostró que hay alguien trabajando para ella dispuesto a sacrificar el bienestar de nuestros hijos, solo para encontrar una salida".

"Me trataron como a un leproso"

Sobre la polémica en San Remo en 2023 y su beso a con el cantante Rosa Chemical, otro de los puntos clave en los rumores de distanciamiento entre ambos, explica lo que sucedió cuando terminó el festival: "En el camerino, me trataron como a un leproso. Ahora puedo decirlo: habíamos quedado (con Rosa Chemical). De hecho, le envié una foto de mi butaca. Esa noche me dejaron dando vueltas sin rumbo. Eleonora, mi asistente, tuvo que dormir con todos los cuchillos porque dije que quería cortarme las venas. Estaba fuera de mí, y ahí fue cuando me quedé completamente agotado" recpge Vanity Fair Italia.

"Se habían convertido en mi piel, mi lengua, mis pensamientos"

Su lucha contra el cáncer de páncreas diagnosticado en 2022 y las consecuencias psicológicas que arrastró después fue uno de lo s momento más duros de su vida: "Matteo Salvini fue la única persona de la que sentí verdadera empatía cuando me escribió. Y eso a pesar de nuestras diferencias de opinión y de habernos dicho de todo. Durante un mes, me escribió cada semana para saber cómo estaba", confiesa.

También confiesa sus problemas de salud mental y el abuso de fármacos psiquiátricos: "Se habían convertido en mi piel, mi lengua, mis pensamientos". Ahora admite que enfrentar sus problemas es "la única manera de existir de verdad": "No soy un buen ejemplo, quizá sea el peor que existe, pero precisamente por eso puedo convertirme en el mejor ejemplo posible. Llega un momento en que comprendemos que la mayor valentía no es huir, sino mirarnos a los ojos. Dejar de ignorar ese vacío ensordecedor que anhela ser escuchado porque es la única manera de existir de verdad".