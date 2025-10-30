Terelu Campos contesta a las polémicas palabras de Antonio Banderas: "Que opine lo que quiera"

Éxito rotundo de Terelu Campos en la primera de las cuatro noches en las que se subirá al escenario del Teatro Calderón de Madrid en los próximos días con su obra 'Santa Lola'. A pesar de las informaciones que apuntaron al fracaso en la venta de entradas, y de las críticas de Antonio Banderas durante el estreno de su nuevo musical, 'Godspell'—cuando se lamentó de que en España se tendía a asistir a "espectáculos que presentaban a estrellas conocidas de la televisión" sin formación en el mundo de la interpretación— el patio de butacas estuvo lleno.

De ahí que, muy emocionada y tras confesar que aceptó protagonizar la obra porque su hija Alejandra Rubio insistió, pronunciara un discurso para defenderse y dejara claro que nunca pretendió quitarle el puesto de actor a nadie: "Gracias a los actores que merecen todos mis respetos, que van ganándose la vida con muchos sacrificios y mucha fuerza de voluntad, que han hecho de esta profesión su modo de vida, con todo su esfuerzo". "Jamás en la vida he querido faltarles al respeto, pues no soy una actriz, sino una mujer del mundo mediático que pensó que podía hacer esta, para mí, humilde y modesta comedia para que la disfrutarais, para que lo pasarais bien y nada más" expresó desatando el aplauso de los asistentes.

Productora de la obra e íntima amiga de Terelu, Lara Dibildos, tomó la palabra a continuación para dar la cara por ella ante las críticas. "Subirse a un escenario es dificilísimo. Sacar una carcajada es un triunfo. Y esta mujer lo ha hecho con un talentazo increíble y una intuición formidable. Y yo creo que debe dedicarse más al teatro" afirmó, animándola a que su incursión en el mundo de la interpretación no quedara solo en 'Santa Lola'.

Cansada pero muy agradecida por la buena acogida que la obra ha tenido en su estreno en la capital, Terelu atendió a la prensa al salir del teatro y, humilde pero tajante, mandó un mensaje a Antonio Banderas desmarcándose de sus críticas.

"Ahora ya estoy tranquila. Si os ha gustado, ya estoy feliz. Yo estaba peor que nunca aquel día, sí. Madrid es una plaza complicada" confesó, explicando que lo único que pretende con 'Santa Lola' es "hacer disfrutar": "Es una comedia modesta, sin grandes pretensiones, sin sustituir a nadie en mi papel. Es decir, está escrita prácticamente para mí. Por tanto, no le quito el puesto de trabajo a nadie en absoluto" aseguró adelantándose a las preguntas sobre las declaraciones del actor malagueño.

"Quererme mejor porque lo llevo fatal", admitió, asegurando que, a pesar del revuelo que se creó, no se enteró de lo que dijo Banderas. "He estado metida en el trabajo, en los ensayos, en el trabajo en la televisión y ya no me da la vida para mucho más. Pero cada uno puede pensar lo que quiera y está en su derecho. Sin faltar nunca el respeto, porque yo jamás le falto el respeto a nadie. Todo me parece bienvenido." expresó.

Como quiso dejar claro, "yo no tengo ninguna relación con Antonio: ni buena, ni mala, ni regular. Tuve muy buena relación cuando vivían sus padres y su madre sentía adoración por la mía, y su padre también; pero, fundamentalmente, su madre. Y ahí es donde tuvimos más relación, durante la Semana Santa, pero nunca hemos tenido una relación de amistad, de ir a cenar o de nada por el estilo".

"No sé lo que dijo y, francamente, no me interesa. Con todos mis respetos, de verdad, esa noche no me interesó. Respeto que todo el mundo opine lo que quiera y nada más. Yo nunca me meto cuando concursan en un programa de televisión o cuando los presentan. Me parece perfecto. No pienso que me estén usurpando mi trabajo ni que estén siendo unos intrusos. Creo que son personas de interés mediático, y nada más" zanjó tajante, defendiendo su derecho a actuar igual que había intérpretes que presentaban programas de televisión.

Encuentro familiar en el público

Alejandra Rubio y José María Almoguera enterraron el hacha de guerra en un día muy especial para Terelu Campos. Después de meses en los que el cruce de dardos en los platós de televisión fue habitual; de que el hijo de Carmen Borrego recriminara a su prima que todavía no conocía a Carlo Costanzia ni a su hijo Carlo Jr. —que en diciembre cumplió un año—, y de que la nieta de María Teresa Campos insinuara que no se fiaba de su primo y que no quería que su encuentro se relatase con pelos y señales en alguna exclusiva, los primos se reencontraron públicamente durante el estreno de la obra 'Santa Lola' en Madrid.

Como no pudo ser de otra manera, tanto Alejandra como José María quisieron arropar a Terelu en la primera de sus cuatro funciones en el Teatro Calderón de la capital, y la presentadora les reservó un sitio muy especial a ambos, en primera fila del patio de butacas, uno al lado del otro junto a sus respectivas parejas, Carlo y María 'la Jerezana'.

Lejos de tensiones o malas caras, la colaboradora y su primo se saludaron con dos besos y una sonrisa con total normalidad, charlando con cordialidad durante varios minutos antes de ocupar sus asientos.

En su primer encuentro ante las cámaras con Carlo —ya que, aunque se conocieron durante la polémica fiesta de cumpleaños de Terelu, no había imágenes del momento— José María y el novio de Alejandra estuvieron conversando de forma muy cercana y sonriente, presumiendo de su buena sintonía ante la atenta mirada de la nuera de Mar Flores.

Tras ver la obra juntos, los cuatro se levantaron para aplaudir y vitorear efusivamente a la presentadora por lo bien que lo hizo en su estreno en Madrid, y mientras su hija se encargaba de grabar la ovación del teatro a su madre con su teléfono, el hijo de Carmen Borrego silbó sonoramente para expresar lo mucho que le gustó la función.