En cada entrevista que vamos leyendo sobre "Reconciliación", el libro de Juan Carlos I que saldrá a la venta en España en diciembre, nos encontramos textos entrecomillados en vez de la habitual pregunta y respuesta… Nuestros colaboradores se han preguntado cuánto hay de filtración y cuánto de textuales extraídos del libro en el resto de medios (Le Figaro, Le Monde, Point de Vue y Paris Match) sobre el libro del rey emérito. Lo último, fue su afirmación de "soy el único español que no cobra pensión después de casi cuarenta años de servicio". Asimismo, habla de "malas compañías" cuando se rodeó de "empresarios poco escrupulosos". Para Juan Carlos I, la culpa siempre es de otro.

Tampoco duda en calificar de insensible al Rey Felipe, del que llega a afirmar: "Mi hijo me dio la espalda por deber… Entiendo que, como rey, debe mantener una postura firme, pero sufrí por su insensibilidad".

Leonor de Borbón cumple hoy 20 años. De momento no hay actividades previstas en la agenda oficial. La reina Letizia tiene su agenda despejada mientras que Felipe VI viaja a Egipto para inaugurar un museo en Giza. La revista ¡Hola!, por su parte, da por hecho que la Princesa Leonor va a viajar a Madrid para estar con su familia y amigos.

Carlos III de Inglaterra despojó ayer, mediante un comunicado, a su hermano menor, el príncipe Andrés, de todos sus títulos, estilos y honores. Desde ahora, será simplemente Andrew Mountbatten-Windsor y deberá abandonar el Royal Lodge. Por su parte, Kate y Guillermo ganan a la revista París Match por publicar fotos suyas con sus hijos, tomadas con un teleobjetivo, durante una escapada invernal.

Kiko Rivera ha sacado a la luz la letra de la canción que ha compuesto tras su ruptura con Irene Rosales y que él mismo describe como su "versión más romántica", con la que "sale de su zona de confort":

"Quiero ser tu café en la mañana, tu voz favorita en la llamada, el beso que te prende las ganas, el que te calma... Quiero ser la luz de tu vida y el que te hace olvidar. Quiero ser la luz de tu vida, el plan perfecto que tú eliges. El que te lleva a un lugar donde nada exige", dice la canción.