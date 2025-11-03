Las fotos de Juan Urdangarin que tumban los rumores sobre su homosexualidad

La vida de Juan Urdangarin es probablemente la más misteriosa de los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Su carácter es reservado y prefiere mantenerse alejado del ruido mediático, por eso, tras pasar una infancia complicada y finalizar sus estudios, se trasladó a Londres, donde disfruta de una privacidad que en España le es difícil, sobre todo por el peso de su apellido.

A sus 26 años nunca se le había conocido una relación, a pesar de que el pasado mes de diciembre un medio catalán publicó que el mayor de los hermanos Urdangarin tenía un novio inglés con el que compartía piso, lo que suponía un "problema" en Zarzuela. Ahora la revista Hola enseña unas reveladoras imágenes que muestran todo lo contrario.

El sobrino de Felipe VI fue fotografiado en la capital británica dando un romántico paseo con su novia, la canadiense Sophia Khan. Según la citada revista, la pareja sale desde hace algo menos de un año y aunque son jóvenes, "su relación está muy consolidada". En las fotografías vemos a Juan y Sophia dando un paseo por el barrio de Chelsea, con parada en Pavilion Road para tomar un café, para terminar la jornada cenando en el restaurante indio Dishoom.

Tal y como avanza Hola, Sophia estudió en la universidad de Saint Andrews, donde precisamente se conocieron los príncipes de Gales. Se refiere a esta joven de 25 años como "excepcionalmente brillante y trabajadora", con un máster en Desarrollo sostenible y gestión, además de ser instructora de Pilates. Actualmente trabaja como teams executive para la E1 Series, el revolucionario campeonato de lanchas eléctricas fundado por Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.