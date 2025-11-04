El actor Jonathan Bailey, el hombre más sexy del mundo 2025: "Es un honor enorme, y absurdo"

El británico Jonathan Bailey no solo está conquistando la gran pantalla con el musical Wicked: For Good que regresa a los cines este noviembre, también acaba de llevarse uno de los títulos más comentados y virales de la cultura pop: la revista People lo ha nombrado "el hombre más sexy del mundo".

El actor, de 37 años, recibió la noticia con humor y algo de sorpresa. "Es un honor enorme... y completamente absurdo", dijo entre risas, admitiendo que solo se lo había contado a su perro, Benson. "Ha sido un secreto, así que estoy deseando ver la reacción de mis amigos. Probablemente se enfaden porque no se los conté antes", bromeó.

Bailey, conocido por su papel de Lord Anthony en Bridgerton, con el que se ganó al público más juvenil de la serie, posicionándole como una de las grandes sorpresas de la adaptación literaria, está viviendo un gran momento profesional. Tras brillar en Wicked interpretando al príncipe Fiyero, volverá al papel en la secuela, además de que recientemente protagonizó Jurassic World: Rebirth.

Desde People destacaron su "encanto natural y carisma irresistible", razones de sobra para unirse a la lista de ganadores del título, donde figuran nombres como Chris Hemsworth, Ryan Reynolds y George Clooney en lo más arriba de la lista, muchos de ellos renovando titulo en varias ocasiones.

Criado en Oxfordshire, Bailey descubrió su vocación a los cinco años y debutó en la Royal Shakespeare Company cuando apenas tenía siete. Hoy, con una carrera en pleno auge, el actor combina talento, elegancia y ese toque británico que parece haberle coronado con este nuevo título que añadir a su currículo.