Irene Rosales repasa los 11 años con Kiko Rivera: infidelidades, adicciones y el silencio de Isabel Pantoja

Irene Rosales ha vuelto a un plató de TV, concretamente al de 'Y ahora Sonsoles' para hablar sobre su separación de Kiko Rivera, donde ha hecho un repaso de los 11 años de historia de amor con el hijo de Isabel Pantoja y donde no ha dudado en hablar de cómo afrontaron contarles a sus hijas, Ana y Carlota, el fin de su relación.

"Yo estoy muy bien. Cuando la gente dice que tiene que estar mal, tiene que estar pasando un duelo. Jolines, que todos los problemas de la vida sean que te separas de tu pareja porque se ha acabado el amor. Prefiero que, cuando ya no hay amor, prefiero que se acabe antes que seguir toda la vida con una persona si ya no lo hay. He pasado peores cosas en la vida que sí me hicieron estar mal, y no quiero tomar esto como algo drástico", ha afirmado.

La historia de Kiko Rivera e Irene Rosales comenzó cuando ella tenía 22 años. Ambos mantuvieron una amistad durante un año antes de ser pareja: "Me enamoró y me enganchó muchísimo. Al año y medio tuvimos a nuestra hija". Asimismo, ha contado que cuando comenzó su historia con Kiko, este no atravesaba su mejor momento: "La gente cree que lo conocí en su mejor momento, y fue todo lo contrario. Lo conocí en uno de los peores momentos de su vida, cuando tenía problemas con Hacienda y con su madre. Aun así, luchamos por la relación y seguimos adelante".

Irene se ha sincerado y ha recordado que durante los 11 años que estuvo con Kiko superaron muchos obstáculos, incluidas infidelidades que Kiko achacaba a sus adicciones y que Irene acabó perdonando. Ha asegurado que no ha habido un motivo de peso para la ruptura y que nunca quisieron romper la relación hasta este verano, que fue cuando tuvieron la conversación definitiva donde pusieron fin a su matrimonio y tomar caminos separados: "Nos fuimos a Menorca con mi familia, y allí noté una distancia diferente, una desconexión. Éramos familia, pero ya no nos sentíamos pareja", ha confesado.

Irene ha contado emocionada que lo más difícil fue contárselo a sus hijas: "Tomamos la decisión y, a los tres días, se lo dijimos. No hubo nada extraño porque Kiko tenía que trabajar fuera, así que ellas no notaron nada raro. Pero para mí sí fue duro, porque yo era la que me quedaba con ellas en casa".

Irene ha hablado de la relación de Kiko Rivera con Isabel Pantoja: "Kiko estaba muy unido a su madre. Yo he ocultado sus adicciones siempre hasta un día que le di un ultimátum y ya levanté el teléfono y le dije que su hijo tenía un problema y que iba a perder la familia", ha explicado. "Isabel Pantoja no me ha llamado, ni por la ruptura, ni por nada, no está".

La presentadora no ha dudado en preguntarle cómo se perdona una infidelidad: "No sé cómo se perdona. Ha sido un momento de mi vida, en una edad, en unas circunstancias de mi vida que he sabido perdonarlo. A lo mejor te digo que me pasa ahora y quizá no hay más. Eso es lo que sé que no quiero más en mi vida", dice segura.

También ha indicado que le ha pasado factura el hecho de centrarse en lo personal, reconociendo que se olvidó de cuidarse para ejercer de 'madre' también con su marido: "Ahora tengo que pensar en mí. No quiero volver a ser una persona que tiene que estar al pie del cañón de todo", ha relatado.

Sobre Guillermo, su nueva pareja, apenas ha podido hablar aunque no se ha olvidado de él mientras se despedía del programa: "Con Guillermo me va a ir muy bien y quiero mandarle un besazo enorme a él y a toda su familia. Se lo merece. Me cuida muy bien. Estoy muy feliz, la verdad es que sí. Muy contenta. Poco a poco, pero muy feliz".