La crisis de imagen de David Harbour: de las infidelidades a su exmujer al presunto acoso a Millie Bobby Brown

La quinta y última temporada de Stranger Things llega a Netflix el próximo 27 de noviembre y se dividirá en dos partes, poniendo así el punto final a una de las series más exitosas de la plataforma, que además lanzó al estrellato a algunos de sus protagonistas. El tour de prensa recorrerá varias ciudades alrededor del mundo y a la expectación por ver a los actores de la ficción se suma el morbo generado por sus relaciones personales, especialmente las de David Harbour, que interpreta a Jim Hopper.

El actor neoyorquino está viviendo una crisis de imagen que comenzó con el lanzamiento de West End Girl, el nuevo álbum de estudio de Lily Allen, la que fuera su mujer durante cinco años. Se conocía que el divorcio no fue amistoso, pero en sus canciones la cantante británica detalla qué pasó realmente durante su matrimonio. La pareja se casó en 2020 y según canta Lily, se trasladó desde Londres a Nueva York con sus dos hijas, nacidas de un matrimonio anterior, para vivir todos juntos.

Poco después de instalarse, recibió la noticia de que había conseguido un papel como actriz en la obra de teatro The Pillowman, que se estrenó en el West End de Londres en 2022 y por el que recibió multitud de elogios de la crítica y el público. El repentino éxito de su mujer, que llevaba varios años apartada de la música y el entretenimiento, no sentó del todo bien a Harbour porque durante algunas entrevistas no parecía capaz de alegrarse por ella. "Mi ambiciosa esposa, estas son flores de mala suerte porque si recibes buenas críticas en esta obra vas a recibir todo tipo de premios y yo seré miserable. Tu querido marido", escribió Harbour en una carta cuando se estrenó la función.

Shortly after moving, she gets offered the lead in a play called 2:22. Dave, a serious theatre actor, is annoyed that she didn't need to audition. Duh she's Lily fucking Allen and were's the support Dave?! Are you jealous of her success? pic.twitter.com/W2vHg7ewkj — Decade Scrolling (@DecadeScrolling) October 24, 2025

La cantante, completamente enamorada, no era capaz de ver más allá e incluso aceptó abrir el matrimonio y dejar entrar a otras mujeres para que su marido siguiera a su lado. Sin embargo, Lily cuenta que no sabía que estaba casada con un auténtico adicto al sexo que guardaba juguetes sexuales, lubricantes, cientos de condones y cartas de desamor de otras mujeres cuya existencia ni siquiera conocía.

La canción Madeline está dirigida a una mujer, pero probablemente sean varias: "Teníamos un acuerdo, ser discreto y no mostrarse descaradamente. Tenía que haber un pago: tenía que ser con desconocidos, pero tú no eres una desconocida, Madeline". El actor tenía además un perfil en aplicaciones de citas e incluso llevaba a las mujeres a la casa que compartían.

A este mal trago se suma la denuncia que Millie Bobby Brown, su compañera de reparto en Stranger Things, habría presentado antes de que comenzara el rodaje de la temporada final. Según desveló el tabloide británico Daily Mail, la denuncia incluye "páginas y páginas" por presuntos delitos de acoso e intimidación laboral a la actriz de 21 años. La joven que interpreta a Once, hija adoptiva de Harbour en la ficción, interpuso una queja formal por bullying por lo que consideró una "conducta inapropiada" durante el rodaje, aunque de índole sexual.

Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto pero tampoco han sido vistos en eventos promocionales, lo que ha levantado las sospechas de los fans de la serie. "Netflix nunca hará comentarios sobre una investigación interna, pero el hecho de que no lo haya negado dice mucho", declaró una fuente de la producción al citado diario.