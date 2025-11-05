Tamara Falcó brinda con su mirada a Íñigo Onieva

El matrimonio acudió a la celebración del centenario del vino de Rioja en Madrid, al Cine Callao, en plena Gran Vía. Un encuentro para resaltar la proyección internacional de Rioja como referente del buen vino español. El acto de presentación corrió a cargo de nuestra modelo más emblemática, Nieves Álvarez.

Los marqueses de Griñón atendieron a la prensa e Íñigo Onieva sorprendió por la buena relación que mantuvo durante sus declaraciones, y explicó la importancia que tiene para él todo lo referente al mundo de la enología. "Es un honor representar esta marca en el centenario de un producto que es símbolo de España". Confesó que ambos son consumidores.

De sobra es sabido que a Onieva le gusta practicar deporte, en especial correr maratones. "Acabamos de regresar de Nueva York, donde he competido, y Tamara Falcó ha venido conmigo porque es mi talismán. Es una persona con grandes virtudes como la bondad y su alegría, nada fácil de encontrar. El próximo, si no ocurre nada, iremos al de Tokio". Tamara, que sigue los pasos de su marido, también lo practica, lo que se evidencia en su pérdida de peso y un tipo mucho más definido. Nos encanta el vino y no necesitamos ninguna excusa para abrir una botella; esa afición la he heredado de mi padre. A través del juego, mi padre me inculcó su pasión por el campo y los viñedos, y tengo unos recuerdos muy divertidos. La marca de Marqués de Griñón se sigue manteniendo con mi hermano al frente. Íñigo Onieva comentó que está muy satisfecho con el funcionamiento de Casa Salesas, el restaurante donde trabaja, y afirmó: "También tengo un proyecto enfocado al mundo del vino, más adelante lo contaré".

Cuando llegó el turno de preguntar por el libro de las memorias de Isabel Preysler, Tamara Falcó quiso dejar claro que todos están muy contentos y que es el número 1 en ventas. Por su parte, Íñigo Onieva comentó la emoción que sintió cuando su suegra dijo que le quería como a un hijo y que ya están olvidados los malos momentos. Ya no les molesta que les pregunten si van a aumentar la familia. "Tenemos 4 perros y somos una familia; además, les he cortado el pelo y han quedado fatal. Compré unas tijeras que me costaron 40 euros y tengo que amortizarlas". Lo contó con grandes carcajadas, muy típico en ella.

La Navidad la pasarán en familia en Madrid, juntándose con sus familias respectivas: los Falcó, los Onieva y los Preysler.