Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

El actor estadounidense Brad Pitt denunció a su exmujer, la también intérprete Angelina Jolie por 35 millones de dólares (unos 30 millones de euros) por daños en el marco de la batalla legal que mantiene la expareja sobre el Château Mirabal, según documentos judiciales revelados por la revista People.

El medio especializado en noticias del corazón apunta que a finales de octubre el equipo legal de Pitt presentó mensajes enviados y recibidos por la defensa de Jolie relacionados con la venta en 2021 de la participación de esta en ese castillo y su viñedo en la Provenza francesa.

En uno de esos intercambios, en noviembre de 2023, los abogados de Jolie mencionaban que Pitt había demandado a su clienta por 35 millones de dólares en concepto de daños, y señalaban que el actor era quien debía asumir el gasto de recopilar y presentar los documentos que demostraran o no dichos daños.

Pitt presentó una primera demanda en 2022 alegando que Jolie había vendido su participación en Château Mirabal al grupo Tenute del Mondo pese a su acuerdo previo de que ninguno de los dos se desharía de su propiedad sin el consentimiento del otro. Jolie negó la existencia de tal pacto y respondió a su vez con una contrademanda alegando que su exmarido estaba librando una "guerra vengativa" en su contra. La próxima audiencia pública de este caso, según People, está programada para el 17 de diciembre.

"El viñedo se convirtió en la pasión de Pitt, y una rentable, ya que Miraval, bajo su dirección, se ha convertido en una empresa de éxito internacional multimillonaria y en uno de los productores de vino rosado más respetados del mundo", dicen los documentos legales. "Ella vendió su participación con el conocimiento y la intención de que Shefler y sus afiliados controlarían el negocio al que se había dedicado Pitt", afirma la demanda.

En los documentos legales se lee que Pitt contribuyó con el 60% del precio de compra de la herencia y Jolie pagó el 40% restante. Los abogados de Pitt dijeron que el negocio del vino continúa expandiéndose y que Jolie "no participó en estos esfuerzos", aunque se "benefició" de su éxito. Según los informes, la actriz informó a su ex de su decisión de vender a Shefler en enero de 2021 y dijo que había tomado una "decisión dolorosa, con el corazón apesadumbrado".