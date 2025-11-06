Cristiano Ronaldo cuenta los detalles de la pedida y su boda con Georgina Rodríguez: "No le importó el anillo"

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", así anunciaban Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez su compromiso. La noticia fue una gran sorpresa para todos sus seguidores y como no podría ser de otra manera, el anillo que lucía en las fotos, regalo del luso para sellar su compromiso, acaparó todos los titulares de la semana. Un diamante de alta calidad, de unos 40 o 45 quilates, y cuyo precio rondaría los seis millones de euros.

Lo suyo empezó como de película. Era 2016 cuando Cristiano Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez, entonces dependienta en una tienda de Gucci. La chispa fue inmediata y, apenas un año después, llegaba al mundo su primera hija en común, Alana Martina. En 2022 se sumó Bella Esmeralda, completando una familia en la que también están los tres hijos mayores del futbolista —Cristiano Jr. y los mellizos Eva y Mateo—, a los que Georgina ha criado como si fueran suyos.

Desde entonces, su relación ha estado bajo los focos, aunque el tema del matrimonio siempre fue un misterio. Hasta ahora. En una entrevista con Piers Morgan, el futbolista rompió su habitual discreción y contó cómo y cuándo le pidió matrimonio a la influencer.

Según el astro portugués, no se trató de evitar el compromiso sino de esperar "el momento ideal". "A veces necesitas tiempo para asegurarte de que no estás cometiendo un error. Le pedí matrimonio porque la amo, porque es la madre de mis hijos y el amor de mi vida", confesó.

"Las cosas buenas vienen de forma natural"

Según cuenta llevaba tiempo dándole vueltas a cómo hacerlo porque "no sabía de qué manera lo iba a hacer". Después de darle muchas vueltas al lugar perfecto y el momento ideal se dio cuenta de que "las cosas buenas vienen de forma natural".

Georgina, por su parte, le había dejado claro desde hacía años que tener un anillo era "uno de sus sueños" desde pequeña. Y él se lo tomó en serio. Buscó una "buena piedra" planeó una cena íntima y guardó el secreto con ayuda de un amigo: "Hablé con mi amigo y le dije que lo guardara. Íbamos a hacer una cena esa noche y después se lo daría a ella", explicaba.

Según cuenta, en el trascurso de la cena sus hijas Alana y Eva se despertaron y, con la inocencia más tierna, le preguntaron: "¿Vas a darle el anillo a mamá?". Fue el empujón definitivo para dar el paso: "Pensé que era el momento perfecto para decir que sí y dije que sí. Mis hijas vinieron, ahí dije "ahora sí es el momento, esto es lo que quiero", y se lo ofrecí".

El futbolista no siguió el protocolo clásico: no se arrodilló, pero sí pronunció unas palabras sencillas y muy suyas. "No soy el tipo que regala flores cada semana, pero soy romántico a mi manera. Fue precioso, sabía que era la mujer de mi vida", contó.

La escena tuvo incluso su toque de humor. Georgina pensó que se trataba de una broma. "No le importó el anillo, solo quería saber si hablaba en serio. Le dije que la quería, que me quería casar con ella y ella no se lo creía. Fue muy divertido", comentaba entre risas, y aunque en un primer momento no lloró, al ver la reacción de su mujer se le "saltaron las lágrimas".

"Creo que es única"

Más allá del compromiso, Cristiano también habló del vínculo que los une. Recordó los momentos difíciles, como la pérdida de uno de los mellizos que esperaban en 2022, y cómo esa tragedia los fortaleció. "En una relación a veces tienes buenos momentos y también malos momentos. Es parte del camino, pero en ese periodo acabamos consolidando más la relación" explicaba.

Hoy, el portugués define a Georgina como "única": "Creo que es única en ese sentido. Me cuida a mí, a nuestra familia, nuestra casa... Es muy especial porque, aparte de sus cualidades, es una persona que me entiende y que nos cuida a mí y a mi familia. Eso es lo que estoy buscando yo".

¿Y la boda? Aún no hay fecha ni lugar, pero sí una idea clara: será después del Mundial de 2026, que se celebrará en Los Ángeles. Lo que sí tiene decidido Cristiano es que el enlace será discreto. "A Gio no le gustan las grandes fiestas, prefiere algo privado, y eso lo respetaré", aseguró el futbolista.