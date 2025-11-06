Lío en el certamen de Miss Universo por un directivo que llamó "tonta" a Miss México y terminó llorando

Un directivo de Miss Universo en Tailandia, donde se celebra el concurso, llamó este martes "tonta" a la concursante mexicana, Fátima Bosch, lo que desató indignación entre sus compañeras, algunas de las cuales abandonaron un evento en solidaridad con ella.

La modelo mexicana de 25 años, originaria del estado de Tabasco, denunció en un video en TikTok que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó "tonta" y le faltó el **respeto** frente a sus compañeras por un desacuerdo en la grabación de anuncios.

"Lo que acaba de hacer su director no es respetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y creo que eso no es justo porque estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser gentil y hacer lo mejor", declaró Bosch en un video que difundió en TikTok la cuenta @ahtisa_universeph.

En otro video viral, se escucha a Itsaragrisil intentar calmar a las otras competidoras, quienes se solidarizaron con la mexicana, pero varias de ellas, como las representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Palestina, se paran e intentan abandonar el recinto. "Deténganse. Si alguien quiere continuar el concurso, siéntese", advierte Itsaragrisil.

Miss universe contestants walked out in solidarity with Miss Mexico Fátima Bosch after a heated discussion with Miss Universe exec, Nawat Itsaragrisil. pic.twitter.com/gaoDbijpbl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 6, 2025

Y en otro video, compartido en directo por la página oficial de Facebook de Miss Thailand, ya cuando intenta conciliar con las competidoras, el director pide que "dejen regresar a las concursantes, excepto a México porque habla mucho". "Solo me dijo 'cállate' y un montón de cosas diferentes y yo creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz y nadie puede callar nuestra voz", añadió Bosch sobre los hechos.

Fátima Bosch estaba acompañada por Miss Universe Iraq 🇮🇶, Hanin Al Qoreishy. Estuvo junto a ella al salir y mientras declaraba y no la soltó. Que bonito su apoyo. #MissUniverse #Mu2025 #MissUniverseThailand pic.twitter.com/KgPqE5yD8g — ❤️‍🔥 (@pamind13) November 4, 2025

Tras el incidente, la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció que su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para "fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes". La misión, prometió la organización en un comunicado, buscará "coordinar esfuerzos, garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas". "Todos los eventos y actividades agendadas continuarán conforme a lo planeado en completa cooperación con el país anfitrión y MGI", matizó el posicionamiento.

Dado el revuelo generado, Nawat Itsaragrisil dio una rueda de prensa para disculparse en la que terminó llorando frente a los medios convocados, o al menos eso quiso hacer creer. Nawat se ha disculpado al menos dos veces por lo sucedido, con mensajes publicados en redes sociales, en los que ha llamado a los seguidores del concurso a seguir adelante con la agenda establecida.

🇹🇭 ณวัฒน์ อิสรไกรศีล กำลังแตกตื่นวุ่นวายสุดๆ เจ้าผู้แพ้ที่น่าสยดสยองคนนี้กำลังเรียนรู้ว่าการรังแกผู้หญิงมีผลตามมา 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Nawat Itsaragrisil is having a total meltdown. The pathetic little man is learning that bullying women has consequences. pic.twitter.com/wCHvCFVvrY — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 5, 2025

Disputa legal

El presidente de Miss Universo (MUO), Raúl Rocha, dijo que emprenderá acciones legales frente a "la serie de actos malintencionados cometidos por parte de Nawat", en medio de más polémicas: el tailandés acusó a MUO de cometer una ilegalidad al aliarse con un patrocinador vinculado a casinos en línea, cuyas operaciones son ilegales en Tailandia.

En declaraciones a EFE, el tailandés dijo que MUO, sin avisarles, llevó carteles que mostraban el nombre de un casino en línea al hotel en el que se encuentran las candidatas y al que acudieron agentes de la Policía en búsqueda de responsables.

Frente a periodistas, los policías se llevaron presuntamente a la comisaría a un trabajador de Miss Universo, sin que se conozcan hasta ahora detalles posteriores.

Mujeres de unos 130 países y territorios comenzaron el domingo en Tailandia las actividades oficiales del certamen de belleza Miss Universo, cuya 74 edición se perfila como la más grande en número de participantes. Las candidatas se congregaron en un lujoso hotel de Bangkok para sus registros como concursantes y una primera sesión fotográfica, con una agenda que culminará el 21 de noviembre con la elección y coronación de la ganadora.