El victimismo de Cristina Pedroche por su 'estrés' de madre rica desata la indignación en redes

Cristina Pedroche ha querido abrir su corazón ante sus seguidores una vez más y mostrar una faceta más real y vulnerable. La presentadora ha reconocido estar atravesando momentos de agotamiento y desbordamiento por la intensa rutina diaria y la maternidad.

"Os juro que hay días que siento que no puedo más, que estoy saturada, sobrepasada", confesó la colaboradora, visiblemente cansada.

Pedroche relató cómo transcurrió su mañana, marcada por el esfuerzo de atender a sus hijos y mantener su rutina haciendo deporte. "Esta mañana he ido al pádel y he ido con la niña, las dos solas en el coche", explica. "Juraría que es la segunda o la tercera vez porque a mí no me gusta conducir con los niños porque me pongo nerviosa". La presentadora expone que normalmente recibe ayuda familiar, turnándose con David o siendo el propio padre de Cristina y abuelo de los niños el que les traslada en coche.

Que estrés más grande tiene Cristina Pedroche entre conducir, ir a clase de pádel no da de sí. Por favor explicarle a esta señora lo que es la vida … Que vergüenza de video, que vergüenza… pic.twitter.com/hlzSPVsRVh — Marta Pastor (@MartaPastor) November 6, 2025

Sin embargo, en esta ocasión fue diferente: "Hoy he ido como muy nerviosa porque íbamos las dos solas y ya la clase estaba como un poco torcida, aunque luego al final he remontado".

Al llegar a casa, la situación no mejoró. "Estaba intentando grabar unas cosas en casa y es que es imposible", relata. "O sea, es que es imposible con dos niños. Me pregunto todo el rato cómo lo hace la gente. Es que no sé cómo hacerlo".

"Siento que es imposible llegar a todo", confiesa públicamente sobre la conciliación familiar.

Críticas en redes sociales

Sus declaraciones han generado una gran repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios han considerado que sus palabras resultan una queja banal, especialmente teniendo en cuenta su posición económica y las facilidades laborales de las que dispone.

Cristina Pedroche es la primera mujer en la historia que ha parido dos hijos. Debe ser muy duro ser multimillonaria, de izquierdas, con marido multimillonario y apañaros entre millones de euros para poder jugar al pádel. No sé si ha sufrido más Cristina Pedroche o Pedro Sánchez https://t.co/EZFLmmn0St — Standby🎭 (@abezeba_) November 6, 2025

¿En qué momento piensa Cristina Pedroche que a la gente le importa si se pone nerviosa conduciendo con sus hijos o que no está centrada en la clase de pádel?

Se cree única en el mundo pero hijos tenemos casi todos — FeSeR (@FerR1979) November 7, 2025

A mí si me importa que se ponga nerviosa conduciendo... te cruzas con ella y acabas en el otro barrio sin culpa ninguna. Que se quede en casa y sobre todo, que no nos de la murga. — María (@soyyonino) November 7, 2025

Aquí estoy llorando de empatía con @CristiPedroche mientras acabo de llegar de trabajar desde las seis de la mañana que salí de casa, preparo la cena para mis dos hijas, ayudo a resolver un problema de fracciones, pongo la lavadora y preparo la olla de lentejas para mañana. — MeFijo (@sociologacasera) November 6, 2025

Podría "entenderla" si hubiese sido rica de cuna, pero la tía se metió en su burbuja de rica y no ha podido separarse del personaje con pasta. Y no sé da cuenta de la distorsión que lleva en la cabeza. O se hace la que no se da cuenta para emular a tías con pasta de toda la vida. — Lea Stojakovic 🍷 (@LeaFlowerss) November 6, 2025

En lugar de recibir aplausos por su sinceridad y valentía al hablar sin filtros de la maternidad real, muchos internautas han criticado su mensaje, al considerarlo desconectado de la realidad que viven la mayoría de las madres trabajadoras.