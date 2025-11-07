Menú

El victimismo de Cristina Pedroche por su 'estrés' de madre rica desata la indignación en redes

La presentadora comparte su lado más humano y confiesa las dificultades de compaginar maternidad, trabajo y vida personal y recibe críticas.

Chic
Cristina Pedroche ha querido abrir su corazón ante sus seguidores una vez más y mostrar una faceta más real y vulnerable. La presentadora ha reconocido estar atravesando momentos de agotamiento y desbordamiento por la intensa rutina diaria y la maternidad.

"Os juro que hay días que siento que no puedo más, que estoy saturada, sobrepasada", confesó la colaboradora, visiblemente cansada.

Pedroche relató cómo transcurrió su mañana, marcada por el esfuerzo de atender a sus hijos y mantener su rutina haciendo deporte. "Esta mañana he ido al pádel y he ido con la niña, las dos solas en el coche", explica. "Juraría que es la segunda o la tercera vez porque a mí no me gusta conducir con los niños porque me pongo nerviosa". La presentadora expone que normalmente recibe ayuda familiar, turnándose con David o siendo el propio padre de Cristina y abuelo de los niños el que les traslada en coche.

Sin embargo, en esta ocasión fue diferente: "Hoy he ido como muy nerviosa porque íbamos las dos solas y ya la clase estaba como un poco torcida, aunque luego al final he remontado".

Al llegar a casa, la situación no mejoró. "Estaba intentando grabar unas cosas en casa y es que es imposible", relata. "O sea, es que es imposible con dos niños. Me pregunto todo el rato cómo lo hace la gente. Es que no sé cómo hacerlo".

"Siento que es imposible llegar a todo", confiesa públicamente sobre la conciliación familiar.

Críticas en redes sociales

Sus declaraciones han generado una gran repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios han considerado que sus palabras resultan una queja banal, especialmente teniendo en cuenta su posición económica y las facilidades laborales de las que dispone.

En lugar de recibir aplausos por su sinceridad y valentía al hablar sin filtros de la maternidad real, muchos internautas han criticado su mensaje, al considerarlo desconectado de la realidad que viven la mayoría de las madres trabajadoras.

