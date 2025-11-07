Kiko Rivera vuelve a la TV y ataca a Isabel Pantoja por 100.000 euros: "Es la persona que más me ha decepcionado"

Continúa el goteo de las memorias de Juan Carlos I, en las que hemos conocido más detalles y donde confirma que mantuvo a la parte griega de la familia: "He hecho todo lo posible, a pesar de mis limitaciones, para garantizar su bienestar y comodidad, así como el de su familia griega en el exilio, a quienes siempre he apoyado".

Incluso habla de cómo ha cambiado la prensa en nuestro país: "En el pasado, los muros del palacio protegían la vida cotidiana de la familia real. Solo la corte estaba al tanto de sus altibajos. Al comienzo de mi reinado, la prensa española respetaba cierto grado de confidencialidad. La atención se centraba en los desafíos políticos y los enredos amorosos de los individuos no interesaban a nadie."

En el libro, no cita a Corina, ni a Marta Gayá, ni a Bárbara Rey, quien ha sido preguntada por las citadas memorias. Bárbara ha dicho que no le interesan lo más mínimo, "viendo tantos libros interesantes, es un tema del que no voy a hablar". También ha confesado que no está molesta por no aparecer en el libro. "Todo lo contrario, es que si tenemos que salir todas, necesita la Espasa".

Kiko Rivera regresa a ¡De Viernes! en el que Santi Acosta se desplazó hasta la nueva casa de Kiko para hacer la primera entrevista en cinco años en Telecinco. Han sido diez horas de grabaciones y más de doscientas preguntas, en las que habla de Isabel Pantoja, revelando que es "la persona que más me ha decepcionado" y asegura que nunca podrá perdonarle "que no haya sabido estar a la altura como abuela", por lo que aunque no oculta que la echa de menos -igual que a su hermana Isa Pantoja- con quien a día de hoy no se plantea un acercamiento.

En el avance del programa también ha hablado de Irene Rosales, comentando que "la relación estaba rota. Ese deseo, esas ganas de estar [juntos] ya no estaban", añade. Además, Kiko confiesa que incluso empezaron a estar incómodos el uno con el otro: "Me atrevo a decir que hasta me llegó a molestar su presencia". Asimismo, en cuanto a las infidelidades, afirma que "no me siento orgulloso, pero que no puede borrar. Tan solo puede pedir perdón". "No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero se me ha perdonado".

La cifra que se está barajando por esta entrevista, es de cien mil euros.