Cayetano Rivera estrella su furgoneta en Sevilla y da positivo en la prueba de alcoholemia

Cayetano Rivera Ordóñez ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaira.

Como ha adelantado 'ABC', según fuentes policiales que confirman el siniestro, el accidente ocurrió sobre las 21.00 horas de ayer domingo, cuando el torero habría perdido el control de la furgoneta que conducía. Cayetano invadió una glorieta ajardinada del citado club de golf e impactó contra una palmera, que incluso habría derribado. El impacto no ha afectado a otros vehículos ni tampoco ha provocado daños personales más allá de los materiales en la zona ajardinada.

Además, el diestro habría dado, supuestamente, un resultado positivo en la prueba de alcoholemia. En cuanto a cómo se encuentra el torero, su estado de salud es bueno tras el accidente. De momento, ni el torero, ni su entorno ni sus hermanos han hecho declaraciones. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Sin duda, una nueva polémica para Cayetano Rivera en este 2025, que se ha visto empañado desde su ruptura sentimental, a tener que cancelar corridas en verano, y a protagonizar un sonado incidente en un conocido local de comida rápida por el que tuvo que intervenir la policía.