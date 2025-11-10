Omar Montes elige a Rosalía e Ilia Topuria como padrinos de su segundo hijo

El cantante madrileño Omar Montes ha anunciado que Rosalía y el campeón de artes marciales mixtas Ilia Topuria han sido elegidos como padrinos de su hijo Ismael, nacido a finales de octubre fruto de su relación con la creadora de contenido Lola Romero.

El anuncio se ha producido en sus redes sociales, poco después de asistir a LOS40 Music Awards, donde se ha dejado fotografiar junto a la artista y el deportista. En una publicación de Instagram, Montes ha escrito: "No puedo estar más contento de que la Rosi y el Ilia vayan a ser madrina y padrino de mi hijo Ismael. Os amo mucho". Un mensaje que deja clara la amistad y el cariño que le une a dos de los rostros más admirados del panorama musical y deportivo.

Críticas por mostrar al pequeño

Desde el nacimiento de Ismael, el cantante ha compartido varias imágenes del pequeño, lo que ha generado cierto debate entre sus seguidores. Lejos de esquivar la polémica, Omar se mostró contundente durante la citada gala: "Al que le siente mal que saque a mi hijo, que se lo haga ver", zanjó sin titubeos.

La relación con Topuria y Rosalía

La elección de Ilia Topuria como padrino tiene más que ver con el corazón que con la fama. Ambos mantienen una amistad sólida, cimentada en el respeto mutuo y en una conexión especial con el deporte. Montes, que antes de dedicarse a la música fue boxeador, incluso le dedicó una canción junto a Saiko, Yo lo soñé, inspirada en la historia personal del luchador. El pasado verano, Topuria subió al escenario del festival Arenal Sound para acompañarle en la interpretación de Matador, en un gesto que simbolizó su estrecha complicidad. El hispanogeorgiano, por su parte, no ha escatimado elogios hacia su amigo, al que define como "una persona super sensible, humilde, tranquilo y un buen amigo".

Con Rosalía, la historia se remonta a 2020, cuando Omar reveló en El Hormiguero que ambos habían mantenido conversaciones para colaborar en un tema. Desde entonces, los rumores sobre un dueto han ido y venido sin llegar a concretarse, aunque su relación personal parece haberse fortalecido con el tiempo. La artista tuvo un detalle muy especial el día del nacimiento de Ismael: le envió flores, gesto que Montes agradeció públicamente en sus redes sociales.

El nombre elegido para el pequeño tampoco es casual. "Ismael", de origen hebreo, significa "Dios escucha", y tiene un profundo significado espiritual tanto en la tradición judeocristiana como en la islámica, donde se le reconoce como profeta y antepasado de los pueblos árabes.