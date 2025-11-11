Andy acusa a Lucas de engañarle con el dinero: "Él facturaba todo y yo tenía que confiar"

Andy se desahogó en "El Hormiguero" donde ha presentado su primera canción en solitario llamada "Marioneta", cuya letra, en teoría va dedicada a una ex novia, aunque asegura que no va por Lucas: "eres tan poca cosa para mí, quédate con tu egoísmo", "para todo el mundo fue creíble nuestra historia, pero mi mente no perdona", "fueron tantos desprecios por tu parte que no merecía mi persona" y "¿quién eres tú para hablar de sentimientos si tú no quieres a nadie?".
¿Ha pecado Andy de ignorancia, de confianza o de mirar hacia otro lado? Andy contó que en su último concierto en el Palacio Vistalegre, solo habría recibido 52 tickets de cortesía, mientras que Lucas se habría reservado cerca de 200. Por otro lado, Andy dijo que había cobrado menos de 10.000 euros por ese recital, cuando la recaudación total podría haber llegado a los 250.000 euros. También indicó que cobraba menos ya que si Andy y Lucas como grupo, facturaban 30.000 en un concierto, a él solo le llegaban 2.000. "Cuando salimos de Sony, en 2014, cada uno llevaba su empresa y cuando llegó la crisis, yo me quedé como el que se está bañando en la playa: tuve que cerrar mi empresa. Y entonces él comienza a facturar todo y tengo que confiar en su palabra", relató. Aún así confesó que se quedó por agradecimiento: "Yo, a él, le tengo que agradecer que ha hecho muchas cosas por mí. Durante la crisis, yo tuve un mal momento económico, en pandemia también y él me ayudó mucho".
El primer desencuentro entre Andy y Lucas fue en 2003 donde no apareció como coautor de la famosa canción "son de amores" así como un encontronazo/pelea en el que les tuvieron que separar y en el que reconocieron que volaron objetos…
Joaquín Moeckel, abogado de Cayetano Rivera, ha mantenido una conversación con Es La mañana donde ha argumentado que el torero no se ha sometido a ninguna prueba de alcoholemia y que puede ser por dos motivos: el primero, que se negara, en cuyo caso sí habría habido delito (negarse a someterse a una prueba de alcoholemia es un delito de desobediencia (artículo 383 del CP) castigado con penas de prisión de seis meses a un año y la privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Incluso si el conductor no presenta síntomas de intoxicación o no ha cometido ninguna infracción, la negativa es delito). El segundo que se le preguntase si se la podían hacer pero iba tan aturdido por el accidente que no pudo responder. Cayetano optó por irse a casa, por muy cerca que esté, puede desvirtuar la prueba porque puedes argumentar que has bebido en tu domicilio.
Cayetano contó que "no fui a un hospital. Me monté en una rotonda y punto. Vivo a escasos metros de donde fue el golpe, estoy con mi hijo. Mi hijo estaba en el club, le acerco a casa después del golpe y luego atiendo a la policía, lo normal, todo normal." Como ha explicado, si la Policía fue a su casa es porque, a causa del "golpe" con su vehículo "estaba un poco aturdido y fui a sentarme un poco", ya que su vivienda está a "escasos metros" del lugar del siniestro "¡Pero ya está! Ni positivo ni nada" ha insistido molesto.
Belén Esteban podría ser el nuevo fichaje de TVE, ya que está negociando su participación en el concurso de cocina Top Chef.