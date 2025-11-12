Dani Martín zanja la polémica con Aitana y Rosalía: "¿Qué interés hay en enfrentar gratuitamente a las personas?"

Dani Martín ha querido poner fin al gran revuelo generado en redes sociales por su discurso en Los40 Music Awards Santander 2025, donde nombró a las artistas más destacadas de la gala, Rosalía y Aitana. Las palabras sobre el escenario del Roig Arena de Valencia no tardaron en hacerse virales y generar controversia.

En el escenario, el cantante madrileño comentó: "Estamos en un gran momento de música en nuestro país. Es un placer tener a artistas como Rosalía, Aitana o Ed Sheeran. Pero para mí lo más importante es ver en el escenario a gente como Dani Fernández, que tiene ese ADN que me representa, que llevo dentro y que... nos da esperanza. Un aplauso para él"

Estas palabras fueron interpretadas por algunos usuarios en redes como un posible desliz o crítica hacia las dos estrellas del pop, lo que llevó al artista a aclarar el malentendido a través de su cuenta de Instagram.

El hartazgo de Dani Martín

El cantante lanzó al aire una serie de reflexiones en sus redes sociales sobre la polémica que lo relaciona con Aitana y Rosalía, mostrando su sorpresa ante la magnitud que había alcanzado el asunto. "¿Cómo es posible que el afán por generar conflicto llegue tan lejos? ¿Cómo puede haber tanta gente dispuesta a ver enfrentamientos donde solo hay admiración? ¿Cómo se pueden crear tantas tertulias y artículos para debatir sobre una verdad paralela que nada tiene que ver con la realidad? ¿Qué interés hay en enfrentar gratuitamente a las personas?", cuestionó el artista en un post.

"Hace mucho tiempo que decidí no hacer caso a las noticias falsas que intentan afectar mi vida personal o profesional. Si tuviera que desmentir cada una de ellas necesitaría una oficina solo para eso", escribió el exlíder de El Canto del Loco, dejando claro su cansancio ante la desinformación.

Martín aprovechó para recordar su admiración por Rosalía y Aitana: "De Rosalía dije hace poco en El Hormiguero que su talento artístico es comparable al de John Lennon. Y con Aitana colaboré hace unos años en su especial de Navidad; incluso hemos compuesto juntos en mi estudio".

El artista quiso cerrar el tema con un mensaje de respeto y cariño: "Desde aquí quiero hacer un reconocimiento público a estas dos grandes artistas. Ellas saben que las admiro, porque me han visto aplaudirlas de pie y acercarme a felicitarlas personalmente".

Dani Martín acompañó sus palabras con una imagen de ambas durante la gala, subrayando su deseo de poner punto final a cualquier malentendido. Una vez más, el músico madrileño demuestra que, pese a su intención de mantenerse al margen de las polémicas, no duda en hablar claro cuando se trata de defender su nombre y el de sus colegas.