Javier Calvo habla del "jaleíto" de su ruptura mientras Javier Ambrossi se borra del mapa

La separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha acaparado la actualidad rosa desde que saliera a la luz el pasado martes. Fuentes cercanas a Los Javis confirmaron que han decidido tomar caminos separados en lo personal pero seguirán trabajando juntos de la mano de Suma Content, la productora con la que crearon series de éxito como Paquita Salas o La Mesías.

Las mismas fuentes aseguraron que ahora "están trabajando juntos mejor que nunca" y que La bola negra, su nueva película, es "el proyecto más bonito de su vida". La semana pasada terminó la grabación del grueso del filme con una fiesta con el equipo, aunque cada vez será más habitual verles por separado.

Ninguno de los dos ha querido hablar abiertamente del tema, pero Javier Calvo reconoció a través de su Instagram que necesita tiempo para desconectar tras conocerse la ruptura. "Ayer en medio de todo el jaleíto fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo. Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino", escribió sobre la cinta Los domingos, dirigida por Alauda Ruíz de Azúa.

El pasado lunes, durante el programa La Revuelta de TVE, sorprendió ver al actor en solitario, ya que es habitual que aparezca junto a su inseparable marido. En cuanto a Javier Ambrossi, ha decidido mantener completo silencio y, de hecho, ha desactivado su perfil de Instagram, consciente del revuelo mediático que ha supuesto la noticia.

Los rumores de relación abierta, que llevan años circulando, se intensificaron el pasado 5 de noviembre, cuando las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fa desvelaron que no paraban de recibir noticias sobre una posible crisis sentimental. Su entorno desveló entonces que la suya era una relación larga e intensa donde las crisis son comunes, aunque también confirmaron que tienen una filosofía propia de pareja. Se habla de terceras personas, entre ellas un joven exconcursante de Operación Triunfo que trabajó con ellos en Mariliendre, pero por el momento solo son rumores.