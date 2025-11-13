La Infanta Elena una vez más solidaria con la Fundación Kike Osborne

Doña Elena asistió, como era de esperar, a la tercera edición de los premios Dona 2, que otorga la Fundación Kike Osborne, presidida por Fabiola Martínez, en la que actuaron como maestras de ceremonia las cuatro hijas de Bertín Osborne

El cantante también asistió, aunque llegó con un poco de retraso, porque acababa de salir de una grabación. Esta Fundación se creó en el año 2009 con el nombre del artista, pero cambiaron el nombre cuando Kike cumplió los dieciocho años. Durante estos quince años de existencia han ayudado a más de 30.000 familias que tienen algún familiar con discapacidad. Un servicio gratuito que cuenta con un gran número de profesionales que prestan su ayuda y están a disposición de dichas familias.

Esta tercera edición se celebró en las dependencias de la Fundación Mapfre, entidad donde trabaja la hermana mayor del Rey. Los premios recayeron no solo en personas, sino también en entidades. El acto estuvo presentado por Ricky Rivera, y los galardonados fueron Laura Chimaras, Elsa Punset, el actor Miguel Ángel Muñoz, Carlos Roca, Cisco Garve, Mariana de Ugarte, Tamara Gorro, la cantante Conchita, el grupo musical Hakuna, y las fundaciones Mapfre y Paupaupista.

Fabiola Martínez no podía estar más encantada por cómo había salido todo: "terminamos bien este 2025 gracias al apoyo y a las entidades colaboradoras, que nos permiten recaudar fondos, como el torneo de pádel, que ya llevamos cuatro ediciones, o nuestro mercadillo, por segundo año consecutivo, que lo haremos los días 28, 29 y 30 de noviembre, en el Hotel Hyatt Regency". Así lo contó.

Al preguntarle por su hijo Kike, comentó que se encuentra bien, con sus crisis, aunque cada vez es más protagonista de su propia vida. "Sus necesidades son cada vez mayores, para mí es muy duro, porque se hace mayor, como es lógico, pero yo también, y la fuerza y energía de antes ya no la tengo. La parte positiva es que su capacidad para comunicarse es cada vez mayor y eso nos facilita lo que necesita. Cuando está en el campo con su padre le beneficia mucho, porque allí hace unas actividades que en la ciudad no es posible. Toda la familia aporta su ayuda y eso es fundamental".